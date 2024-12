“Mai avuto”, bomba Gianmarco Tamberi: retroscena pazzesco

Retroscena pazzesco su Gianmarco Tamberi: arriva una notizia clamorosa sull’atleta azzurro, i tifosi non credono alle loro orecchie

Le Olimpiadi di Parigi sono state più che positive per l’Italia, meno per Gianmarco Tamberi i cui risultati sono stati pesantemente condizionati da una brutta colica renale che non gli ha permesso di essere al meglio e di difendere l’oro conquistato a Tokyo.

Parigi era il grande obiettivo dell’atleta azzurro che si era allenato tanto per farsi trovare pronto e poter portare a casa una medaglia ma il destino gli è stato avverso. Adesso, il periodo più duro è alle spalle e a raccontarlo è proprio Tamberi che ha fatto un bilancio del suo 2024 nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport dove ha anche parlato del suo futuro.

Il campione olimpico, nonostante non sia dipeso da lui, non si dà pace per non aver ottenuto risultati alle Olimpiadi di Parigi, definendo il 2024 un anno pesante in quanto aveva lavorato duramente per i Giochi. Tamberi ha affermato come adesso stia continuando il suo percorso di riabilitazione dopo aver risolto il problema ai reni che tanto lo ha fatto penare. Nel corso dell’intervista, inoltre, l’ex campione olimpico ha spiazzato tutti i tifosi rivelando un retroscena clamoroso sul suo fisico e sui risultati che gli ha fatto ottenere, annunciando come in realtà non sia così talentuoso come lo definisce la maggior parte degli sportivi.

Clamoroso Tamberi, la confessione dell’azzurro lascia senza parole

Nel 2028 le Olimpiadi di terranno a Los Angeles ma Gianmarco Tamberinon ha ancora deciso se ci sarà o meno. Alla Gazzetta dello Sport, il campione olimpico ha espresso tutti i suoi dubbi in merito, sottolineando come deve prima capire se il suo fisico possa reggere ancora i carichi di lavoro che servono per arrivare in forma al prossimo evento. Tamberi ha poi sorpreso i tifosi con una rivelazione davvero significativa.

In molti hanno definito Tamberi un atleta dal grande talento, ma l’azzurro non è d’accordo: “Non ho mai avuto un vero talento, dietro ai tanti risultati c’è sempre stato un lavoro immenso, compreso quello fisico di cui si parla tanto, che in realtà è il più piccolo” ha dichiarato, lasciando esterrefatti i suoi tifosi che non si aspettavano dichiarazioni simili da parte del loro idolo.

Non si sa se sono dichiarazioni dettate dalla modestia o sincere, ma certo è che Tamberi in questa intervista si è messo a nudo, mostrando il suo lato più profondo e umano. La speranza di tutti è che il campione olimpico ci conceda la last dance in quel di Los Angeles prima di smettere, magari portando a casa un’altra medaglia a coronare quella che è stata una grande carriera.