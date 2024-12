Annuncio Marquez, rottura con la Ducati: assurdo!

Le parole di Marc Marquez non lasciano spazio a dubbi sul rapporto con Ducati: svelato un retroscena che ha dell’incredibile

Da poche settimane si è concluso il mondiale di Moto GP del 2024 che ha visto la vittoria dello spagnolo Jorge Martin. Il nuovo campione del mondo classe 1998 ha battuto per pochissimi punti l’italiano Francesco “Pecco” Bagnaia che sperava di riuscire a continuare la striscia di suoi successi in fila ma così non è stato. Martin sognava che la vittoria del titolo potesse valergli la “promozione” nel team ufficiale della Ducati ma ciò non è avvenuto e così ha scelto di spostarsi in Aprilia.

La Ducati ha infatti deciso di puntare su una grande coppia per il mondiale del 2025, ovvero quella composta dal leader Bagnaia e poi da un altro mito della Moto GP come Marc Marquez, in cerca del ritorno definitivo ad alti livelli dopo alcune anni bui. Tuttavia, la presentazione ufficiale del nuovo team Ducati deve ancora essere fatta e avverrà nelle prossime settimane ma alcune dichiarazioni del numero 93 in queste ore non hanno fatto felici i tifosi della rossa.

Marquez rivela le sue intenzioni per andare contro la Ducati: c’entra Jorge Lorenzo

Nel corso di una delle puntate del documentario “Life in Red” che va in onda sui canali spagnoli di ‘DAZN’, Marc Marquez ha svelato diversi retroscena dei suoi anni in Moto GP e uno di questi non è sfuggito all’attenzione dei tifosi italiani perché va a “colpire” proprio la Ducati.

I fatti risalgono al 2019 quando un altro campione come Jorge Lorenzo era in Ducati e Marquez fece di tutto per portarlo in Honda con sé. Lo racconto lo stesso neo pilota del team di Borgo Panigale: “Proprio quando Lorenzo era in Ducati, ho pensato che ormai fossero arrivati al top e che la strategia migliore fosse quella di prendere Lorenzo e metterlo in Honda. Ho pensato che se non fosse stato fatto, saremmo stati battuti perché Lorenzo è Lorenzo“.

Marquez ha quindi svelato di aver avuto grande peso nel passaggio di un campione come Lorenzo dalla Ducati alla Honda nel 2019 per aiutare la sua squadra a vincere togliendo un rivale ad un altro team che ironia della sorte oggi è proprio quello per cui dovrà gareggiare la prossima stagione.

Queste parole non hanno per nulla fatto piacere ai tifosi della Ducati. A confermare tutto c’è lo stesso Lorenzo che usa queste parole per ricordare quel trasferimento, per lui, poco felice: “Si diceva che Petrucci potesse sostituirmi, perché stavamo ottenendo gli stessi risultati e prendeva 10 o 11 volte meno di me. Quando ho capito che mi trovavo tra l’incudine e il martello, ho preso il telefono e ho chiamato io direttamente“.