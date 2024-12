ESCLUSIVA SI L’agente Lombardi, dal primo gol di Birindelli al mercato: “Majer? Ci guardiamo attorno. Saro richiesto, Oukhadda è a casa”

L’agente di mercato Stefano Lombardi, dell’agenzia “Piccioli & Lombardi”, è intervenuto a Sportitalia per parlarci di alcuni suoi assistiti. fra i quali c’è anche Samuele Birindelli che, pur se in una sfida persa dal Monza contro la Juventus, ha trovato la prima rete in A proprio contro l’ex squadra del padre Alessandro.

Primo gol di Birindelli in A, soddisfatti?

“Siamo molto contenti del suo primo gol in Serie A, peccato soltanto perché il Monza contro la Juventus meritava almeno un pareggio secondo me”.

Era destino arrivasse proprio contro la Juventus: suo papà non ne sarà stato felice…

“Prevale l’amore per il figlio in questo caso: Alessandro era felice ovviamente per Samuele”.

Su Zan Majer: che ne pensa del suo rendimento? Di rinnovo se ne parlerà con la Cremonese?

“Majer è un giocatore importante, ora parleremo con la società e vedremo il da farsi. Ci guardiamo attorno e vediamo cosa propone il mercato”.

Alla Cremonese c’è anche Saro: richieste per lui?

“Gianluca ha un paio di richieste da squadre di B: vediamo anche in questo caso cosa è meglio fare per il ragazzo, ne parleremo con la Cremonese”.

Su Mosti invece: il suo rendimento è in crescendo.

“Ha fatto molto bene questa prima parte di stagione. Sia a livello personale che di squadra: la Juve Stabia, grazie all’ottimo lavoro di Lovisa e di mister Pagliuca, sta volando”.

E Piovanello?

“La Juve Stabia ha molte richieste per lui, interessa a tante squadre in vista di gennaio. Penso dunque che andrà a trovare spazio per giocare”.

Anche Oukhadda al Benevento sta facendo bene. Delle squadre si sono mosse per lui in B?

“Oukhadda è un giocatore di categoria superiore e sta facendo molto bene, sì. Ci sono interessamenti anche per lui, ma sta benissimo a Benevento, dove si sente a casa”.