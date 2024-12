Lutto nello sport, lacrime per un campionissimo italiano

Anche queste feste di Natale non scorreranno serene per il mondo dello sport italiano nuovamente colpito da un lutto

La coda del 2024 si sta rivelando amara per gli appassionati di sport che proprio in queste ore si sono ritrovati, per l’ennesima volta in questo anno, a stringersi intorno alla famiglia di un campione colpita da un profondo lutto. La loro vita non sarà più la stessa dopo la recente perdita.

Mentre si avvicinano degli importanti anniversari, a gennaio saranno due anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli e uno da quella di Gigi Riva, un nuovo colpo di scena è finito per coinvolgere lo sport italiano. La notizia è delle scorse ore e in poco tempo ha fatto il giro del mondo, questo ha spinto tantissimi tifosi a mandare un pensiero a chi in questo preciso momento si ritrova a vivere la sua battaglia contro il dolore.

Purtroppo c’è un tempo per festeggiare e uno invece per versare le lacrime. Dopo i tanti successi ottenuti in carriera, ora è arrivato per lui il momento di riflettere e di realizzare quella che è stata la perdita. Nella vita del campione è stato un punto di riferimento e d’ora in avanti il suo mondo non sarò più lo stesso.

L’ex Nazionale in lutto: la perdita ha commosso il mondo dello sport

Ad essersi ritrovato con il cuore infranto in mille pezzi è stato l’ex cestista Carlton Myers, un pilastro per il basket a tinte azzurre che ha perso suo padre Carlton Senior. I due erano molto legati e lo sono rimasti fino all’ultimo giorno di vita di suo papà, lo stesso che è sempre stato il suo primo sostenitore. I traguardi che sono arrivati dopo sono merito anche dell’uomo che ha sempre spronato suo figlio a trovare quella che era la strada più indicata per lui.

Carlton Senior, che era di origini caraibiche e che negli USA ha incontrato sua moglie, le cui origine sono invece italiane, più precisamente delle marche, di mestiere faceva il sassofonista e in un primo momento sognava una carriera musicale anche per sui figlio. Ben presto la sua famiglia si è però accorta delle grandi doti sportive di Carlton Jr. e piano piano lo hanno inserito nel mondo della palla a spicchi.

Insomma, se oggi tutti conoscono il nome di Carlton Myers il merito è anche di suo padre che lo ha sempre lasciato libero di scegliere. Oggi l’ex atleta della nazionale si gode i suoi trofei e o suoi record e lo fa soprattutto sotto il segno del suo defunto padre. Nel mondo tantissime persone hanno voluto idealmente abbracciare, e non solo, l’ex cestita oggi colpito da lutto.