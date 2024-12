Tennis, rotto un tabù: il coming out è senza precedenti

È stato rotto un tabù nel mondo del tennis: ecco il coming out che ha sconvolto tutti, sia appassionati che giocatori stessi.

Nel mondo dello sport c’è ancora molta reticenza nei confronti di coloro che si dichiarano gay. Non a caso, nonostante l’argomento sia diventato di dominio pubblico, solo ora, nel 2024, si fanno avanti di tanto in tanto sportivi che ammettono la propria omosessualità.

In molti hanno denunciato pregiudizi e trattamenti diversi da parte di chi dichiara il proprio orientamento sessuale in ambito sportivi.

Inoltre, molte volte è nelle discipline femminili che in tanti esprimono apertamente il proprio punto di vista. Anche nel tennis spesso è stato così, basta pensare ai casi di Martina Navratilova e Billie Jean King.

Ora, anche nel tennis maschile sembra che sia stato fatto un coming out senza precedenti. Ecco di chi si tratta e perché è un precedente unico.

Il tennista che ha fatto coming out

Si chiama Joao Lucas Reis Da Silva ed è un tennista brasiliano che attualmente orbita intorno alla posizione numero 367 del ranking ATP. È lui l’atleta che ha avuto il coraggio di dichiarare al mondo il proprio orientamento sessuale, senza temere eventuali reazioni negative di fan o colleghi di spogliatoio.

Come ha fatto coming out Reis Da Silva? Ebbene, ha voluto pubblicare un post su Instagram nel quale dimostrava tutto il suo amore per il fidanzato. L’immagine pubblicata sul social è evidente: lui in compagnia del fidanzato mentre si rilassano a Rio De Janeiro. La caption della foto poi chiarisce ulteriormente il tutto: “Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo“. Il tennista brasiliano quindi, si sta godendo la off-season in dolce compagnia prima di iniziare una nuova stagione.

I precedenti nel tennis maschile

Si può dire che Joao Lucas Reis Da Silva ha stabilito un precedente nel mondo del tennis maschile. Infatti, in passato ci sono stati altri tennisti che si sono dichiarati omosessuali. Tuttavia, il brasiliano è l’unico tennista ancora in attività ad averlo fatto. Il primo fu Brian Vahaly, ex numero 64 al mondo, che rivelò il suo orientamento sessuale ma 10 dopo essersi ritirato dal tennis professionistico.

Eclatante poi, fu il caso di Fabien Reboul. Sui social il tennista pubblicò una foto mentre baciava il compagno di doppio Maxence Broville. Tuttavia, pochi minuti dopo Reboul cancellò la foto e pubblicò una frase criptica: “La gente può parlare, la gente può giudicare, ma io continuerò ad essere me stesso”. In ogni caso, la situazione era ambigua, completamente differente dalle intenzioni invece del brasiliano Da Silva.