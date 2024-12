Hamilton, Ferrari nei guai: scoppia subito il caso

La stagione 2025 non è nemmeno cominciata che Lewis Hamilton è già finito sulla bocca di tutti a causa del suo futuro in Ferrari

Non è stata un’annata particolarmente felice per il campione inglese sulla vettura a marchio Mercedes, con la quale ha chiuso il mondiale in settima posizione.

Sono state infatti solo due le vittorie nel 2024 per lui, che ha trionfato nella sua terra natia e nel Gran Premio del Belgio. Gli ultimi quattro anni per Hamilton hanno comunque portato piccole soddisfazioni, ma mai un titolo mondiale e forse proprio per questo ha deciso di rilanciarsi sposando il progetto Ferrari.

L’addio alla Mercedes era stato annunciato già nel febbraio 2024, ma l’impressione è che in attesa del Gran Premio di Melbourne si tornerà a parlare spesso del suo passaggio alla rossa di Maranello. Con 7 mondiali vinti alle spalle, l’inglese ha tutta l’intenzione di centrare un altro titolo: la sfida per lui però sarà tutt’altro che facile. I pareri sulla sua avventura alla Ferrari sono discordanti, infatti c’è chi pensa che l’ingaggio di Hamilton sia stata una mossa azzeccata, ma di contro non mancano opinioni negative nei suoi confronti.

Massa gela la Ferrari: “Avrei qualche dubbio su Hamilton”

Tutti gli appassionati di Formula 1 non possono certo dimenticare il 2008, soprattutto i tifosi della Ferrari che in quell’anno si vide sfilare davanti agli occhi un titolo mondiale. Hamilton si laureò Campione del Mondo a Interlagos, nella patria di Felipe Massa, beffando il cavallino alla curva Junção (Curva 12) e guadagnando la quinta posizione necessaria per vincere il titolo. A distanza di anni Felipe Massa è tornato a parlare di Hamilton, o meglio della decisione della Ferrari di metterlo sotto contratto.

“Se mi chiedeste se assumerei Hamilton, sì, lo farei, senza dubbio – ha esordito l’ex pilota che ha poi proseguito – a livello di talento è uno dei piloti migliori mai visti in F1″. Stando alle parole riportate dal quotidiano Estadao però, il dubbio che attanaglia Felipe Massa risiede principalmente nell’età anagrafica del pilota britannico: “Se si considera l’età forse allora qualche dubbio ce l’avrei. In questo sport, come in tutti, l’età conta e bisognerebbe capire se è un fattore che lo sta condizionando oppure no”.

Hamilton compirà quarant’anni a gennaio del 2025 ed effettivamente il fattore anagrafico potrebbe incidere. Secondo Massa infatti – l’età ha pesato negativamente su molti piloti, basta pensare a quanto accaduto con Schumacher in Mercedes.