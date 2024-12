Dybala risponde a Reijnders: 1-1 tra Milan e Roma, espulso Fonseca

Finisce 1-1 il posticipo domenicale tra Milan e Roma. Al 15′ il vantaggio dei rossoneri con un’ottima azione offensiva: Fofana serve Reijnders che deposita nel sacco il vantaggio. L’azione del pareggio è un capolavoro giallorosso: Dovbyk fa la sponda con il tacco, Dybala pennella all’angolino un destro imparabile che trafigge Maignan.

Nella parte conclusiva del primo tempo entra in scena il nervosismo su entrambi i lati: Fonseca protesta in modo veemente dopo un rigore non assegnato ai suoi per scivolata rischiosa su Reijnders.

La ripresa inizia con i rossoneri all’’arrembaggio alla ricerca del nuovo vantaggio, ma è la Roma con Pisilli a sfiorare il bersaglio grosso. Si entra sul rettilineo finale con Dovbyk che conclude su assist illuminante di Pisilli, ma Maignan è provvidenziale. Al minuto 85 è ancora il portiere transalpino a risultare decisivo sulla conclusione a botta sicura di El-Shaarawy.

La posizione di Fonseca (che ha avuto uno scontro duro con la dirigenza, ndr) è fortemente in bilico e vi abbiamo raccontato nel corso del pre-partita che sullo sfondo della panchina rossonera c’è Sergio Conceicao, per il quale sarebbe pronto un contratto fino a giugno.