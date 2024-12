Occasione Napoli per tornare in vetta: dal Venezia all'”effetto asterisco”, le armi di Conte

La sfida contro il Venezia è di quelle che possono rappresentare la classica trappola da non sottovalutare: i lagunari hanno già spaventato Roma ed Inter, fermando la Juventus sul pari in trasferta ed ora proveranno a dare del filo da torcere anche al Napoli di Conte.

Conte non vuole distrazioni

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa facendo capire di non voler distrazioni: “Essendo l’ultimo dell’anno, in pieno periodo natalizia, essere ancora a festeggiare e questo non lo accetterei. Il pensare da parte di tutti ad una vittoria facile solo perché il Venezia penultimo, ma se vediamo le partite in casa della Juve e dell’Inter dovremmo almeno preoccuparci. Hanno un bravo allenatore, hanno una loro organizzazione, dei loro concetti e li abbiamo studiati come giusto che sia ed ora dobbiamo mettere in atto con applicazione perché per noi sono 3 punti fondamentali per mettere fieno in cascina, questi punti ci serviranno”.

Effetto asterisco

Troppo ghiotta però l’occasione per gli azzurri, dopo il pari rimediato solo all’ultimo ieri dall’Atalanta a Roma contro la Lazio: l’Inter si è portata a -1 dai bergamaschi, ma con una partita in meno, mentre ora Lukaku e compagni possono agganciare momentaneamente la Dea.

C’è un altro aspetto che poi potrebbe dare una marcia in più alla banda di Conte: le rivali per la lotta al Tricolore partiranno in queste ore per la volta dell’Arabia Saudita, pronte a sfidarsi per vincere la Supercoppa Italiana. Un impegno, con relativo viaggio intercontinentale, che non riguarderà invece i partenopei, che potranno invece pensare al campionato allungando virtualmente in vetta, in attesa che poi le squadre di Gasperini e Inzaghi recuperino le rispettive sfide.