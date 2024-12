Ciclismo, arriva il campione di motociclismo: l’esordio che nessuno avrebbe immaginato nel ciclismo professionistico

Il campione della MotoGP ha scelto di trasferire i suoi talenti nel ciclismo professionistico. Ecco di chi si tratta

Alcuni dei più importanti atleti del mondo, mossi da una profonda passione non solo per l’attività praticata, ma per l’intero ambiente dello sport universale hanno deciso di sconvolgere appassionati e addetti ai lavori dirottando la propria professione agonistica a vantaggio di un’altra disciplina.

L’esempio più celebre, in tal senso, è rappresentato dalla leggenda della NBA statunitense Michael Jordan, che dopo aver conquistato per tre volte il Larry O’Brien Trophy e in ben due occasioni l’oro olimpico con la nazionale di basket a stelle e strisce, decise di allontanarsi dai parquet di pallacanestro nel 1993 per trascorrere un biennio nella Minor League di Baseball, esaudendo il desiderio del padre.

Anche Alex Zanardi, pilota italiano con un trascorso in Formula 1 nelle scuderie Jordan e Lotus durante la prima metà degli anni ’90, che si trovò costretto ad abbandonare il motorsport dopo un grave incidente in Formula Cart nel 2001, durante l’American Memorial 500 disputato al Lausitzring. Il tremendo episodio costà al corridore bolognese la perdita di entrambi gli arti inferiori, ma ciò non compromise l’agonismo dello stesso, che tornò a competere nel handbike, fregiandosi di otto medaglie d’oro ai campionato mondiali e ben quattro ai Giochi olimpici di categoria.

Perfino Petr Cech, portiere ceco considerato tra i migliori estremi difensori della storia del calcio, che dopo aver conquistato fior fior di trofei con la maglia del Chelsea ed aver trascorso un quinquennio con i rivali dell’Arsenal, ha chiuso la sua carriera da calciatore per dedicarsi all’hockey su ghiaccio, avviando una prolifica carriera nelle serie minori britanniche dello stesso sport.

La seconda vita di Espargaró

L’ex pilota di MotoGP, il catalano Aleix Espargaró ha salutato il mondo delle piste e dei paddock lo scorso 17 novembre, al termine della gara disputata presso il circuito di Catalogna, davanti al pubblico di casa, confermando il ritiro già annunciato a luglio. All’età di 35 anni il corridore è pronto ad iniziare una nuova fase nella sua carriera da sportivo: diventerà parte del team ciclistico Lidl-Trek nel ruolo di ambasciatore, a partire dal prossimo 1° gennaio.

Espargaró si è mostrato entusiasta per questa nuova avventura, in un team che, oltretutto, accoglie alcuni degli atleti più capaci dell’intero panorama ciclistico mondiale. Ha, poi, rivelato di essersi avvicinato al ciclismo per recuperare dall’infortunio alla schiena che lo aveva obbligato ad abbandonare le corse, appassionandosi sempre maggiormente allo sport, anche grazie all’amicizia che lo lega a molti atleti professionisti. Il direttore generale del team, Luca Guercilena, ha dichiarato di aver scelto il catalano perché, oltre che essere un ‘appassionato pilota’, sarà capace di portare esperienza, aiutando gli atleti alle prime armi a gestire la pressione, ugualmente presente in qualsiasi sport quando si varca la soglia dell’agonismo.

Aleix Espargaró (MotoGP foto) – www.sportitalia.it

La carriera nella MotoGP

Espargaró, dopo sette stagioni trascorse nelle classi 125 e 250, esordisce in MotoGP nel 2009, nel Gran Premio di Indianapolis con il team Pramac Racing, posizionandosi al 13° posto. Resta una presenza fissa con la medesima squadra corse nel 2010, annata che segna il suo definitivo approdo nel massimo circuito del motomondiale. Al termine della stagione, si piazzerà 14° nella graduatoria, prima di abbandonare momentaneamente la MotoGP per una stagione, in favore di un ritorno in Moto2.

Tra il 2012 e il 2024, il pilota di Granollers resta una presenza fissa del motociclismo mondiale. Il miglior piazzamento ottenuto nel corso delle dodici stagioni, è il 4° posto del 2022, risultato complice di cinque podi, coronati dalla prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio d’Argentina. L’anno successivo ottiene due trionfi nella medesima annata, prima nel GP di Gran Bretagna, poi nella cornice ‘casalinga’ del GP di Catalogna. Concludendo la sua carriera in sella alla moto con l’Aprilia Racing, piazzandosi 11° proprio nel campionato terminato poco più di un mese fa.