Serie A, Bologna-Verona: le formazioni ufficiali

Questa sera, alle 20:45, Bologna e Verona si affrontano in un incontro che promette emozioni e intensità, con entrambe le squadre desiderose di chiudere il 2024 nel migliore dei modi. La sfida, che si gioca sotto i riflettori, vedrà le due formazioni schierarsi con formazioni tattiche ben definite. Il Bologna, allenato da Italiano, si dispone con un 4-2-3-1, con Castro nel ruolo di riferimento avanzato, mentre il Verona risponde con il suo 3-4-1-2, con Suslov a supporto delle punte Sarr e Tengstedt. Sarà una partita cruciale per entrambe, che cercheranno di portare a casa i tre punti per consolidare la propria posizione in classifica e brindare al nuovo anno con un successo.

Le scelte ufficiali di Italiano e Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.