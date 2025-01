Juventus, Locatelli: “Milan forte. Ruolo? Gioco dove serve”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha accompagnato in conferenza stampa Thiago Motta (qui le sue parole) per presentare la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan.

Juventus-Milan, le parole di Locatelli

Quali sono le insidie maggiori del Milan?

“È una squadra forte che ha grandi individualità. In fase offensiva sono molto forti e hanno un allenatore nuovo, che darà sicuramente energie. Noi dobbiamo concentrarci su di noi e sulla nostra partita”.

Come ti sei trovato in difesa?

“Bene, sono a disposizione della squadra in ogni partita e in ogni ruolo”.

Con Danilo sul mercato la fascia di capitano ti responsabilizza?

“È un onore e un privilegio indossarla, io sono juventino da sempre: indossare la fascia è una cosa che non riesco a descrivere a parole, ne sono felice”.

Cosa serve di diverso rispetto alla partita di campionato?

“Vogliamo vincere per avvicinarci al trofeo, loro hanno cambiato allenatore e giocheranno in maniera diversa. Noi dobbiamo fare una partita di grande intensità con tanta voglia, per provare a vincere”.

Il pareggio con la Fiorentina è stato particolare. Questa può essere un’opportunità per un ulteriore crescita?

“Iì, giocarsi un trofeo con questa maglia è sempre un’opportunità. Dobbiamo sempre avere la voglia di vincere”.