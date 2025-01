Roma-Lazio, più di un derby: è l’ora della verità

A Roma, i giorni che precedono il derby della Capitale, si percepiscono in una maniera diversa. E non potrebbe essere altrimenti. Questo inizio di gennaio, però, l’aria che si respira ha un sapore opposto per Roma e Lazio. Mai come in questa occasione, da diversi anni a questa parte, il derby può definitivamente segnare la caduta di una e l’ascesa dell’altra.

Roma-Lazio, il derby per continuare a stupire

C’è la formazione di Marco Baroni, che sta stupendo, sta dimostrando di essere una rivelazione di questo campionato e arriva alla stracittadina con le miglior convinzioni possibili per effettuare una grande prestazione, consapevole di essere più forte. E c’è la formazione di Claudio Ranieri, che arriva da un 1-1 in casa del Milan che non ha mischiato per niente le carte in tavola.

Ultima chance per i giallorossi

E ha bisogno di una vittoria, nella partita più sentita nella Capitale, per provare a sollevarsi da sabbie mobili sempre più forti, sempre meno battibili. Sarà anche o soprattutto questione d’orgoglio, perché già in passato questo derby ha cambiato la stagione di una squadra. Ed è per questo che il tasto “reset” del telecomando è stato ormai premuto, la data è stata cerchiata in rosso: il 5 gennaio saranno 90′ minuti che diranno tanto, tantissimo sul prosieguo della stagione di Roma e Lazio.