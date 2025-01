Red Bull, addio Verstappen: ora c’è anche l’annuncio

Reduce da un mondiale appena vinto a bordo della vettura austriaca, Max Verstappen non è per niente soddisfatto delle performance della Red Bull nell’ultimo campionato.

Il pilota olandese ha vinto 4 campionati consecutivi guidando la Red Bull, che dopo due stagioni ha perso il primato per ciò che concerne la classifica costruttori. Se da un lato Verstappen ha vinto il mondiale, dall’altro la vettura è stata surclassata da McLaren e Ferrari e questo avrebbe fatto scattare il campanello d’allarme. Dopo otto anni di matrimonio, le strade tra la casa automobilistica austriaca e l’ex pilota della Toro Rosso (dal 2025 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) potrebbero dividersi, anche prima della naturale scadenza del contratto fissata al 2028.

Le nove vittorie del 2024 hanno lasciato sicuramente il segno, portando Verstappen a un traguardo personale che di certo ha il suo prestigio, tuttavia la Red Bull ha vissuto un’annata abbastanza altalenante. La vettura non è più la stessa rispetto alla RB19 dello scorso anno e il campionato appena concluso ha evidenziato dei peggioramenti rilevanti. Il pilota di Hasselt si è trovato più volte in difficoltà alla guida della RB20, nonostante poi l’esito come pilota sia stato più che favorevole. Jos Verstappen, padre di Max ed ex compagno di scuderia di Michael Schumacher, ha espresso tutti i suoi malumori senza troppe remore.

Verstappen: “Un cambiamento non è da escludere”

Non sarà certo una scelta imminente, ma non è escluso che prima del 2028 qualcosa possa cambiare nella carriera di Max Verstappen. La Red Bull ha presagito il peggio in seguito alle dichiarazioni di Jos Verstappen, il quale al quotidiano tedesco Münchner Merkur/tz ha espressamente dichiarato che – La Red Bull deve costruire un’auto che non sia più così difficile da guidare – e che per il 2025 ci sarà un grande lavoro da fare per la casa automobilistica. Insomma, Verstappen padre non nutre grande fiducia nella Red Bull, scottato principalmente dall’andamento della monoposto nella seconda metà del 2024.

Dal 30 giugno in poi Verstappen ha vinto solamente due volte e più precisamente a Interlagos e in Qatar, contro le 7 vittorie conquistate nella prima metà dell’anno. Nella lunga intervista al quotidiano tedesco, Jos Verstappen ha poi parlato del futuro di suo figlio lasciando aperta più di qualche porta: “Tutto è possibile. Può restare alla Red Bull se ne vede il motivo. Il suo obiettivo è vincere le gare. Se pensa che questo non sia più fattibile alla Red Bull, un addio non è da escludere“. Intanto Aston Martin e Mercedes sono alla finestra, con la casa tedesca che si è sbilanciata pubblicamente mostrando l’interesse per il pilota olandese.