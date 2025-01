Verona-Udinese, le scelte ufficiali di Zanetti e Runjaic

L’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A vedrà di fronte il Verona e l’Udinese: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

Verona-Udinese, i convocati di Zanetti

Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Udinese, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito l’elenco dei convocati gialloblù:

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli.

Difensori: 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 15 Okou, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 87 Ghilardi.

Centrocampisti: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 12 Bradaric, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda, 80 Cisse.

Un estratto delle dichiarazioni di Runjaic in conferenza

Mister Runjaic in conferenza: “Giocheremo contro una squadra che anche in passato ha creato molti grattacapi agli avversari. Bisognerà usare tutta l’energia che abbiamo a disposizione, sappiamo l’importanza che ha questa gara per entrambe le squadre, è una sfida importante. Mi aspetto sia partita intensa con tanti duelli, affronteremo una squadra che ha vinto con il Bologna, gli darà ulteriore spinta. Ora saranno al Bentegodi e saranno spinti dal pubblico, ribaltano velocemente il fronte, sono aggressivi e si tratta di una squadra imprevedibile, che è riuscita a vincere contro avversari molto più avanti in classifica. Porteremo sul campo il nostro modo di giocare”.