F1, Mazepin pronto al ritorno: l’annuncio non lascia dubbi

Nikita Mazepin si prepara a fare ritorno in Formula 1: l’annuncio del pilota russo non lascia alcun dubbio.

Nikita Mazepin si prepara a fare ritorno in Formula 1. Il pilota russo è pronto a riprendere la sua avventura nel Circus, interrottasi bruscamente nel 2021. La carriera in Formula 1 di Mazepin, di fatto, è durata solamente una stagione alla guida della Haas. A frapporsi tra lui e la scuderia americana, è stato l’inatteso scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Conflitto che è costato al pilota un brutto licenziamento.

Nikita Mazepin non ha affatto lasciato il segno in Formula 1. L’unica annata disputata nel Circus del pilota russo è stato un completo disastro, con zero punti raccolti e una quantità infinita di errori. Di come è finita la sua avventura in Formula 1, Mazepin è rimasto ampiamente deluso, tanto da non vedere più nessun GP. Nonostante ciò, il russo è convinto che un giorno farà ritorno in F1. Mazepin ha intenzione di ritornare e vuole farlo in grande stile.

Mazepin punta al ritorno: l’annuncio è clamoroso

Seppur non abbia avuto una brillante carriera da giovane, Nikita Mazepin è riuscito comunque ad arrivare nel mondo della Formula 1, grazie ai rapporti con degli ottimi sponsor. Tuttavia, il russo non ha affatto lasciato alcun ricordo nel Circus, risultando autore di moltissime prove scadenti in pista. Nel 2021 gli venne affidato il ruolo di pilota titolare della Haas per poi strappare la conferma in vista dell’anno successivo, venendo premiato con un contratto anche abbastanza lungo.

Ma prima dell’inizio della nuova stagione, la Haas decise di sollevarlo dall’incarico, in seguito allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Inoltre, lo sponsor che supportava Mazepin preferì fare marcia indietro, spingendo la scuderia americana verso l’ingaggio di Magnussen. Il sogno Formula 1 di Mazepin, però, resta ancora vivo. L’esperto pilota, come affermato nella sua intervista ad Autosport.com.ru, ambisce a tornare nel Circus.

Mazepin vuole tornare nel Circus, ma non da pilota

Mazepin ha lanciato un messaggio chiarissimo: “Sto percorrendo la mia strada nel mondo degli affari. Sono sicuro che al 99% mi rivedrete in Formula 1, in fondo ci sono diverse sfumature. In quale ruolo tornerò lo deciderà il destino, ma il business è ciò che soddisfa tutte le mie esigenze esistenziali in questo momento. Credo che ci siano due tipi di cose nella vita: quelle che rafforzano i tuoi punti di forza e quelle che ti aiutano nelle tue debolezze, per ora ho scelto quelli che rafforzano i miei punti di forza, ho i geni del business per eredità, più istruzione, più una base sportiva”.

L’obiettivo di Nikita Mazepin sarebbe quello di tornare o da team principal o addirittura da proprietario di una scuderia. Nonostante la parentesi poco felice in Formula 1, il pilota russo classe 1999 ha comunque mantenuta viva la sua passione per il mondo dei motori. Presto, infatti, Mazepin scenderà in pista a margine della 24 Ore di Dubai, nella classe sperimentale GTX. Il russo ex Haas sarà alla guida di una Rossa LM GT.