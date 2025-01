Hamilton e Ferrari si giocano il tutto per tutto: rischio calcolato o scommessa d’azzardo?

Lewis Hamilton sembra essere intenzionato a vincere in Ferrari, ma potrebbe davvero trionfare al Mondiale il prossimo anno?

Ci sono campioni che non si arrendono mai. Si tratta di icone dello sport che sono disposte a tutto pur di vincere e scrivere il loro nome negli annali della loro disciplina.

A volte, alcuni sono disposti a mettersi in gioco nuovamente dopo anni di successi e di risultati dominanti. Il risultato spesso è incredibile ed entra nel cuore degli appassionati.

Sembra essere proprio questo il caso di Lewis Hamilton. Dopo una vita in Mercedes, il pilota britannico ha deciso di unirsi al team Ferrari per un’ultima grande vittoria.

Ma quali sono le reali possibilità di Hamilton? Potrebbe ambire all’ottavo titolo mondiale? Ecco tutto quello che si dovrebbe sapere a questo proposito.

Lewis Hamilton, cosa pensano gli esperti della sua vittoria?

Ci sono esperti che si sono già espressi sulle possibilità che Hamilton ha di vittoria nel prossimo Mondiale di Formula 1. Si tratta dei bookmakers che hanno già previsto quali sono le quote per la vittoria finale di Hamilton in Ferrari della classifica piloti. Qual è il risultato? Ebbene, a quanto pare i bookie sembrano poter credere alla vittoria finale del britannico. Alcuni dei più importanti esperti di scommesse lo hanno quotato a 8.00 per la vittoria finale.

Per alcuni potrebbe sembrare una quota alta ma in effetti Hamilton rientra a pieno titolo tra i favoriti per gli esperti di pronostici. Tuttavia, sempre i bookmakers vedono come maggiore favorito per la vittoria finale Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton il prossimo anno. Il monegasco è quotato a circa 5.00. Quindi, i bookie sembrano essere certi del fatto che alla fine sarà Leclerc il primo pilota in casa Ferrari e Hamilton partirà come secondo pilota.

Gli altri favoriti per i bookmakers

Ovviamente, i bookmakers hanno stabilito le quote per tutti gli altri piloti in gara nel 2025. Chi è il favorito numero uno per questi esperti? Per alcuni potrebbe essere una risposta scontata ma non è affatto così: si tratta di Lando Norris. Per molti il britannico ha la giusta esperienza per la vittoria finale e può contare su un’auto di ottima qualità, veloce e performante. La sua quota si attesta intorno ai 3.00.

Chi potrebbe essere il principale rivale di Norris per la vittoria finale? Questa volta la risposta è scontata: Max Verstappen. Il pilota Red Bull tuttavia parte leggermente sfavorito e per i bookmakers la sua quota è di 3.25.