Zirkzee in campo nel finale, Amorim: “Vogliamo tenerlo, ma il mercato è aperto”

Il Manchester United ieri si è ben disimpegnato, costringendo il Liverpool al pareggio (2-2), dopo una gara divertente giocata ad Anfield Road. In questi giorni si discute molto del futuro di Joshua Zirkzee, che ieri ha servito anche un assist interessantissimo nei minuti di recupero (ma ha giocato solo i 4 minuti finali, ndr), non sfruttato dai Red Devils. Al termine della partita ha parlato il tecnico dello United Ruben Amorim: “Voglio tenere Josh Zirkzee perché dà tutto. Si sta impegnando in allenamento, ma non sappiamo… la finestra di mercato è aperta, vedremo cosa succede”, ha detto.

Le strategie della Juventus

L’interesse dei bianconeri è chiaro da tempo, così come la connessione tra il centravanti olandese e il suo ex tecnico Thiago Motta. Nel frattempo Cristiano Giuntoli prova a sondare altre piste, lavorando su più tavoli. C’è anche l’interessamento per Kolo Muani: il francese è in uscita dal Paris Saint-Germain.

Lo United può liberarsi di Zirkzee. Ma a quali condizioni?

l Manchester United è pronto a liberarsi di Joshua Zirkzee, dopo aver speso 42,5 milioni di euro per il suo cartellino. Al momento, però, il club valuta una cessione a titolo definitivo. Senza, dunque, prendere in considerazione una tipologia di prestito con diritto di riscatto. Vedremo le prossime mosse su entrambi i fronti.