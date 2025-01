Non arrivano buone notizie per il tennis italiano dall’Australian: slam a rischio dopo l’infortunio che lo ha costretto in lacrime

Settimane intere con un unico pensiero nella testa: gli Australian Open. A cavallo di due annate, nel mondo del tennis è lo Slam australiano ad attirare l’attenzione e tutto è studiato per arrivare al meglio alla data dell’inizio del torneo.

È così per Sinner, ad esempio, che ha scelto un avvicinamento soft con due match di esibizioni e nessun torneo per ritrovare la forma migliore. Scelta diversa, invece, per Berrettini che ha provato a ritrovare confidenza con il campo all’ATP 250 di Brisbane, venendo però eliminato subito. Stessa scelta fatta, ad esempio, da Fabio Fognini: il 38enne tennista ligure, forse alla sua ultima stagione da professionista, ha scelto di prendere parte all’ATP 250 di Adelaide, giunto alla sua settima edizione, ma la decisione si è rivelata infelice.

Il tennista, infatti, si è fatto male nel primo turno di qualificazione. Appena cinque i game disputati contro Benjamin Bonzi prima che un problema fisico lo costringesse al ritiro. Più che la scelta di non continuare il match, a preoccupare sono però le immagini di come Fognini ha lasciato il terreno di gioco.

Fognini, infortunio e lacrime: Australian Open a rischio

Abbandonando il campo dopo non aver completato neanche un set, Fognini è parso visibilmente dolorante, tanto da uscire in lacrime.

Il ligure ha accusato un problema al piede sinistro: durante il primo set della partita contro Bonzi ha avvertito un forte dolore e la situazione gli è parsa subito grave, tanto da non provare neanche a restare in campo. Fognini ha scelto subito il ritiro e si è seduto al suo angolo sofferente e con il volto rigato dalle lacrime.

Immagini che preoccupano quando manca pochi giorni all’inizio degli Australian Open: ora si attende di capire qual è l’entità dell’infortunio rimediato, sperando che il 38enne italiano possa prendere parte al primo slam dell’anno. Uno stop prolungato potrebbe rappresentare una vera maledizione per Fognini e lo costringerebbe a saltare Melbourne proprio in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione.

Ora non resta che incrociare le dita e sperare che il tennista possa presentarsi ai nastri di partenza del Major australiano, magari ben figurando per un congedo onorevole in quello che potrebbe essere l’ultimo anno di Fognini.