ESCLUSIVA SI Keita Balde proposto al Monza: i dettagli

Keita Balde vuole tornare a brillare in Italia dopo l’esperienza poco convincente in Turchia con il Sivasspor. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SPORTITALIA l’attaccante è stato proposto anche al Monza in Serie A. Non sono stati felici gli ultimi anni della sua carriera. Dopo la parentesi al Cagliari Keita era passato allo Spartak Mosca in Russia, per poi finire in prestito all’Espanyol e dunque in Turchia al Sivasspor. Dal 1 gennaio 2025 è svincolato e alla ricerca di nuovi stimoli.



Alla Lazio furono momenti felici

La scorsa estate Keita Balde aveva raccontato la sua esperienza con la maglia della Lazio ai canali ufficiali del club biancoceleste: ““I tifosi della Lazio sono i migliori che abbia mai trovato in carriera, hanno una passione pazzesca nei confronti della squadra. Ancora oggi percepisco il loro affetto. Ho vissuto anni indimenticabili a Roma, amerò per sempre la Lazio e i suoi tifosi. 2016/2017 il Keita migliore di sempre? Sì, senza dubbio. lo e Immobile ci capivamo benissimo in campo e il resto dei compagni ci supportava con un calcio offensivo. Fu un’annata indimenticabile. Posso dire di aver fatto la storia nella Lazio, salendo dalla Primavera e giocando stabilmente in prima squadra”. Insomma, il suo obiettivo è quello di rimettersi in carreggiata. Magari proprio in Serie A.