Terremoto in Formula 1, salta già il primo pilota – sportitalia.it

In attesa del Mondiale 2025 che aprirà ufficialmente i battenti il 16 marzo, si scalda il mercato dei piloti. Novità ufficiale

Mancano due mesi e mezzo all’inizio del Mondiale 2025 di Formula 1. L’esordio ufficiale ci sarà in Australia, a Melbourne, il 16 marzo. Una settimana dopo il GP della Cina, con cui verrà dato il via al format Sprint, cioè a gare su una distanza complessiva di ‘soli’ 100 Km.

In attesa del doppio debutto, anche in Formula 1 impazza il mercato. Il mercato piloti in questo caso, con l’Alpine guidata da Flavio Briatore attesa fra le principali protagoniste. A tal proposito, arriva una notizia clamorosa sulla scuderia francese. Le indiscrezioni provenienti dall’Argentina sono state confermate: il team discendente di Renault ha annunciato l’ingaggio di un nuovo pilota.

Parliamo di Franco Colapinto, classe 2003 della Williams. A fine anno Briatore era uscito allo scoperto, ammettendo di essere rimasto impressionato dalle prestazioni dell’argentino con cittadinanza italiana. “Sono interessato a tutti i piloti che sono veloci – le parole di Briatore a ‘L’Equipe’ – Colapinto mi ha stupito, ovviamente se ci dovesse essere l’opportunità di prendere Franco nel 2026 ne parleremo“.

“Al giorno d’oggi bisogna essere cauti perché basta una gara buona per far alzare il prezzo di un pilota. C’è maggiore scelta rispetto agli anni passati, inoltre nelle categorie minori i piloti promettenti sono diversi. Ora vogliamo concentrarci sulla crescita dei piloti della nostra academy come Minì, Aron e Martins”, concluse Briatore. Il quale parlò di Colapinto in ottica 2026, ma ora lo scenario sembra decisamente cambiato, con il pilota argentino che si trasferisce subito all’Alpine.

Formula 1, Colapinto all’Alpine: può scalzare Doohan

Colapinto era stato appiedato dalla Williams ed ora ha ritrovato subito un volante di Formula 1 anche se, almeno ufficialmente, il suo sarà un ruolo da terzo pilota e da riserva, andando a sostituire Gasly e Doohan se dovessero essere costretti a saltare un weekend.

Questo per i primi GP, perché le indiscrezioni raccontano della possibilità di diventare dopo qualche gara il pilota ufficiale del team. In Alpine Colapinto andrebbe a prendere il posto di Jack Doohan, il quale sarebbe stato confermato solamente per i primi quattro/cinque gran premi del prossimo Mondiale. In sostanza il nativo di Pilar arriva come terzo pilota di Alpine, pronto però a fare le scarpe al collega.

Intanto Colapinto nel comunicato ha espresso tutta la sua gioia per il nuovo ingaggio: “Per me è un onore. Ringrazio Luca De Meo, Flavio Briatore e Oliver Oakes per avere creduto in me – le dichiarazioni del pilota – e per avermi dato il benvenuto nel team a braccia aperte. Non vedo l’ora di iniziare e vedere cosa ci porterà questo nuovo viaggio assieme“.