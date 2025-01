Bologna, Italiano avvisa: “Con la Roma sarà tosta. Mercato? Ci serviva sfoltire, siamo vigili”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Partita abbastanza tosta per il momento degli avversari” – spiega Italiano – “dobbiamo cercare di farci trovare pronti smaltendo la rabbia e la delusione della partita persa col Verona”.

Proseguendo sul precedente match ha detto: “Gli errori ci hanno penalizzato, la prestazione c’è stata ma alla fine non abbiamo fatto punti in una partita che ci avrebbe dato slancio. Abbiamo lavorato bene in settimana, ci sarà un tour de force incredibile e un po’ di riposo ci stava. Dobbiamo cercare di lavorare in funzione dell’ultima partita, gli spunti sono quelli che ti permettono di lavorare. Gli errori possono essere di concentrazione e attenzione, anche se questa non è una squadra superficiale. In Serie A però basta un minimo errore o un calo di tensione. Domani da questo punto di vista non possiamo sbagliare. Poi gli avversari ci sono, ma dovranno metterci tanto per batterci eventualmente. Chiedo quindi attenzione massima. La squadra è in un buon momento e ha una mentalità che mi piace, le disattenzioni però si pagano”.

Sugli infortunati: “Cambiaghi insieme ad El Azzouzi è rientrato ieri. Ha fatto l’inizio dell’allenamento, inizieremo piano piano ad intensificare e a buttarli dentro. Sono felice perché hanno sofferto. I numeri ed il passato a noi deve interessare poco. Riparte il campionato e dobbiamo mettere punti, non scordiamoci che abbiamo anche due partite in meno. La Roma la conosciamo e conosciamo la sua qualità, sarà una partita difficile e dovremo ripartire in casa”.

Sull’addio di Saelemaekers? “Io non ho mai aperto il discorso con la società, è un qualcosa relativo a prima del mio arrivo”.

Sul mercato di gennaio: “Con la società ci siamo detti che tutto è migliorabile e saremo vigili su tutto, parlo di me e della società, per vedere se possiamo aggiungere qualità alla squadra. E’ uscito Karlsson per la disponibilità e la professionalità, non ha mai creato problemi e gli auguro di trovare spazio. Poi è uscito Corazza, spero si possa mettere in mostra. Ci serviva sfoltire, poi è vero che tutto è migliorabile”.

Sulle scelte a centrocampo: “Vedremo, Moro o Ferguson che è più abituato a fare la trequarti… Davanti non so, se pensiamo ai colossi che ha la Roma là dietro non chiudo gli occhi stanotte. Pensiamo a quello che siamo e a quello che abbiamo preparato. Io sono felice della crescita dei miei davanti. Iling sta avendo pochi minuti ma in Coppa Italia mi era piaciuta tantissimo. Orsolini e Ndoye sono quasi al 100%”.