Il Napoli non si ferma: 2-0 al Verona e resta in testa

Il Napoli vince ancora e riscatta la sconfitta della gara d’andata contro l’Hellas Verona: 2-0 con l’autorete di Montipò e il raddoppio di Zambo Anguissa. Nei giorni della delusione per l’addio ormai scritto di Kvicha Kvaratskhelia, gli azzurri di Antonio Conte rilanciano la corsa scudetto e vincendo col Verona rimangono in testa.

Alla squadra di Antonio Conte basta un gol per tempo. La squadra partenopea è diventata ermetica nonostante l’assenza di Alessandro Buongiorno. Un solo gol subito nelle ultime sei partite, nelle quali ha dovuto giocare con Juan Jesus. La squadra partenopea così rimane in testa al campionato con quattro punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica (l’Inter con due partite da recuperare).

Ad aprire le marcature era stata la sfortuna di Montipò, che con la nuca si mette il pallone in porta sul tiro del capitano Di Lorenzo. Il raddoppio Zambo Anguissa lo segna con un gol bellissimo dalla distanza, su cui nulla può fare il portiere veronese. I tentativi finali di riaprire la gara dell’Hellas Verona sono stati respinti dalla squadra di Conte senza troppi patemi.