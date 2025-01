Australian Open, tegola azzurra: addio al torneo

Brutte notizie per il tennista italiano costretto a dire addio allo slam a causa di un infortunio: ecco quando potrà tornare in campo

L’Italtennis spera in un 2025 sulla falsariga dello scorso anno. Agli Australian Open la truppa azzurra si schiera molto nutrita con la punta di diamante Sinner, ma anche altri tennisti in grado di fare strada.

Facile pensare a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, ma anche a Flavio Cobolli: tutti possono e sperano di fare strada sul cemento di Melbourne. Dove non ci sarà più però uno degli italiani al via: per Luciano Darderi, infatti, il primo slam dell’anno è durato appena il tempo di un set e mezzo. Un infortunio lo ha costretto al ritiro in un match contro Pedro Martinez che lo vedeva già sotto di un set (6-3), con il secondo parziale già indirizzato sempre in favore dello spagnolo (4-1).

Proprio durante il secondo set, Darderi ha chiesto un medical time-out per un problema alla spalla che lo stava condizionando già da qualche game, tanto che l’italiano ha avuto anche un gesto di stizza lanciando via la racchetta. L’intervento dei sanitari non è però servito per migliorare la situazione, così sul 4-1 in favore di Martinez è arrivato il ritiro del 22enne.

Australian Open, infortunio per Darderi: “Stop per precauzione”

Lo stesso tennista nato in Argentina ha raccontato quel che era successo in campo e come è arrivata la decisione di abbandonare il match.

“Ho sentito un dolore al petto, nella parte destra. Credo che sia un problema muscolare, mi creava molto dolore quando colpivo di dritto, mentre al servizio e con il rovescio non mi procurava tanto fastidio“. Una fitta dolorosa quando faceva un determinato movimento che lo ha spinto a lasciare il match: “Ero già sotto due set a zero – ha raccontato Darderi – e non sarei riuscito a resistere altri tre set. Per precauzione ho preferito fermarmi, è una parte delicata del corpo e non posso permettermi a gennaio di avere un infortunio serio e poi rischiare di stare fermo tre mesi“.

Ora quindi penserà a recuperare, prima di tornare in campo: “Spero non sia nulla di grave e che possa riprendermi in fretta – ha aggiunto –. Negli ultimi mesi stavo lavorando bene e avevo trovato un buon ritmo”. Adesso è il momento però di fermarsi un attimo, archiviare la delusione australiana e pensare al prossimo impegno, sperando di poter davvero mettersi da parte il prima possibile l’infortunio subito a Melbourne.