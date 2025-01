La nuova stagione di Serie i – Campionato per Imprese sta per cominciare: siamo pronti a raccontarvi tutte le informazioni sull’11esima edizione dei campionati aziendali di calcio a 5, calcio a 7 e multisport che si svolgeranno da marzo a maggio 2025 in collaborazione con Sportitalia, Nike e Bombeer by Bobo Vieri!

Il torneo di calcio a 5 e calcio a 7 è strutturato con una prima fase di Regular Season provinciale di 9 giornate, che decreterà quali sono le squadre che si gudagneranno l’accesso alle CUN FINALS 2025 del 7-8 giugno (location spettacolare tutta da scoprire!), in cui scenderanno in campo le migliori compagini da tutta la penisola con l’obiettivo di diventare l’azienda campione d’Italia! La fase provinciale del multisport, invece, è organizzata tutta in unica giornata e darà anch’essa l’accesso alle migliori squadre di ogni provincia per le CUN Finals.

COMPILA QUI IL FORM PER ESSERE CONTATTATO/A DAL NOSTRO TEAM

Il grande punto di forza dei tornei CUN, rispetto ad altri tornei, è il servizio audio-video di altissimo livello: tutte le gare vengono filmate e commentate da telecronisti esperti, raccontate successivamente attraverso articoli, statistiche e pagelle (numeriche e scritte), il tutto valorizzato da un lavoro giornalistico successivo con top, flop, skills e caratteristiche individuali e di squadra. Sui nostri social, ogni settimana, saranno presenti vari format e video che renderanno protagonisti i giocatori del nostro torneo.

Sul campo, l’organizzazione metterà a disposizione hostess e steward per accogliere le squadre e aiutarle a rispettare le regole, fondamentali per alzare il livello della competizione. Come ogni anno, ad accompagnare le fasi a eliminazione diretta dei trofei principali ci sarà il VAR.

Come lo scorso anno, inoltre, i partner metteranno a disposizione premi e gadget per l’MVP di ogni gara!

Grazie alla collaborazione con Sportitalia, l’evento sarà completamente seguito dall’emittente televisivo.

Verrà trasmesso, ogni settimana, uno speciale TV sulle partite con highlights, top goal, interviste e analisi statistiche della competizione.

Sarà un vero e proprio racconto in 12 episodi dell’evento e delle storie dei protagonisti che lo renderanno unico!

Durante le CUN FINALS 2025 si sfideranno anche gli “All Star Team” di ogni tappa, in una cornice televisiva che darà vita a uno spettacolo senza precedenti.

Ogni provincia partecipante presenterà dunque una selezione dei migliori giocatori delle competizioni e ogni rappresentativa sarà capitanata da 2 Legends, che oltre a partecipare saranno proprio i selezionatori del dream team.

NB: IN SEGUITO ALL’ISCRIZIONE SARA’ FORNITA FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE CHE RENDERA’ LA QUOTA DEDUCIBILE PER L’AZIENDA.

Inoltre, è attiva una promozione speciale per chi vuole bloccare subito il posto nel campionato di calcio per aziende (qualsiasi divisione):

– per iscrizioni entro il 31 gennaio viene incluso un kit di 10 maglie Nike personalizzate, uno SPOT TV pubblicitario dell’azienda iscritta in onda sul canale Sportitalia e l’iscrizione omaggio facoltativa di una squadra per ogni torneo multisportivo (Padel, Beach Volley, Basket, SnowGames, Yoga, Danza, Egames);

– per iscrizioni entro il 15 febbraio viene incluso lo SPOT TV pubblicitario dell’azienda iscritta sul canale Sportitalia e l’iscrizione omaggio facoltativa di una squadra per ogni torneo multisportivo (Padel, Beach Volley, Basket, SnowGames, Yoga, Danza, Egames);

SCARICA LA BROCHURE

Ti è piaciuto quello che hai letto ma non hai ancora tutte le informazioni necessarie?

Contattaci per saperne di più: CLICCA QUI per compilare il form