Udinese, il dt Inler: “Mercato? Qualcuno andrà in prestito, ma siamo abbastanza a posto così”

Il direttore tecnico dell’Udinese, Gokhan Inler, ha rilasciato una intervista a TV12 nella quale ha fatto il punto della situazione in casa bianconera: “Siamo felici ma guardiamo subito avanti. È dall’inizio della stagione che stiamo seguendo un percorso positivo, abbiamo lavorato tanto ma lo faremo ancora di più. Prestazioni come quelle di sabato arrivano perché stiamo bene fisicamente, bisogna fare i complimenti allo staff e ai preparatori”.

Sugli obiettivi: “Ho una mentalità vincente ma teniamo i piedi a terra. Dobbiamo ancora costruire per arrivare in alto, stiamo lavorando bene ma le somme si tirano alla fine. Sanchez? Si è visto che servono 4-5 giorni con esperienza internazionale. I ragazzi li ascoltano, Sanchez parla sempre con tutti in campo e li martella. Abbiamo bisogno di giocatori del genere. Anche Solet ha ancora margini di crescita e si allena molto bene”.

Sui singoli in crescita: “Karlstrom sta facendo un ottimo lavoro, con lui parlo tanto e mi ascolta. Dal punto di vista dei tiri mi rivedo in Atta e Lovric, in Payero invece a livello di aggressività. Devo dire che fin da subito io e il mister vediamo qualcosa in Abankwah, sarà importante per il futuro dell’Udinese”.

Infine sul mercato: “In entrata non posso dire molto ma siamo abbastanza a posto. In uscita avremo qualche prestito, anche se non è facile trovare soluzioni. Con Brenner ho lavorato tantissimo e mi dispiace stia andando così. È un professionista, forse l’anno scorso gli è mancata un po’ questa attenzione”.