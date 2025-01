Ultim’ora Valentino Rossi, è ufficiale: tutto vero

Novità in vista per l’ex pilota di MotoGP: è stato dato l’annuncio ufficiale, ora è tutto più chiaro, i tifosi sono in estasi

Valentino Rossi non molla. L’ex campione della MotoGP, reduce dal secondo posto alla 100 chilometri dei campioni organizzata nel suo Ranch, continua la carriera a quattro ruote e lo fa nel segno della continuità.

Sono stati spazzati via i dubbi sul futuro del Dottore che ha deciso di continuare il suo impegno nel WEC. Anche nel 2025 Rossi correrà nel campionato FIA con la BMW del Team WRT. Non mancano però le novità da parte del team con la squadra dei piloti che presenta un nome nuovo rispetto allo scorso anno: oltre a Ahmad Al Harthy, confermato alla guida della BMW, ci sarà Kelvin Van Der Linde. A lasciare il team è stato Maxime Martin che ha scelto di approdare in Mercedes-AMG Motorsport.

Le novità però non sono finite qui visto che il Team WRT, come anticipato anche sui social, ha scelto di cambiare il numero di gara: la M4 GT3 EVO che sarà guidata da Valentino Rossi avrà il #46, numero reso iconico dallo stesso dottore. Un cambiamento visto che con l’iscrizione erano stati scelti i numeri 31 e 32, alimentando i dubbi sul futuro del pilota di Tavullia.

Valentino Rossi continua in Wec: l’annuncio ufficiale

Con questo annuncio dunque Valentino Rossi continuerà a correre nel Wec e potrà provarci nuovamente con la 24h di Le Mans, suo grande obiettivo. Il nove volte campione del mondo con le moto ci provò anche lo scorso anno, ma fu costretto al ritiro da un’uscita di pista notturna di Al Harthy.

Inoltre Rossi e il suo team potranno anche decidere di partecipare ad altri eventi del GT World Challenge Europe: possibile che Valentino punti a prendere parte alle gare italiane che si disputeranno in estate a Monza e Misano tra giugno e luglio, così come alla 24h di Spa-Francorchamps. Grande soddisfazione ha espresso il pilota dopo l’annuncio, dicendosi contendo din continuare l’esperienza nel WEC.

“Lo scorso anno è stata una stagione di debutto positiva – le sue parole – con belle gare e due podi: vogliamo crescere ed essere più forti e veloci“. Rossi ha quindi aggiunto: “Lavoreremo insieme a BMW per migliorare le nostre prestazioni. È bello correre su circuiti fantastici. Le Mans è la gara più importante: lo scorso anno siamo stati sfortunati – ha concluso –, ma lotteremo per il podio“. Il guanto di sfida è lanciato.