Atalanta, l’amarezza di Gasperini: “Noi superiori al Napoli”. Poi sbotta per difendere i suoi

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine della sfida persa contro il Napoli ai microfoni di DAZN: “Se abbiamo pagato gli episodi difensivi? Effettivamente sul secondo e sul terzo gol abbiamo pagato gli episodi negativi da parte nostra, peccato perché la nostra prestazione è stata superiore all’avversario, anche se dicevate che c’è stato equilibrio. Ma non si possono fare regali, altrimenti si pagano. Ma ne usciremo ancora più forti”.

Questo step è quello che manca per considerare l’Atalanta da Scudetto?

“Probabilmente è così, ma non è che badiamo a questo aspetto, perché non abbiamo mai pensato allo Scudetto. Il nostro percorso è lì e questo ko non deve togliere nulla a questi ragazzi, così come il fatto di essere distaccati dallo Scudetto. Il percorso rimane straordinario così come la partita di stasera”.

Sempre bello arrivare a queste sfide di Champions? Puntate alle prime otto?

“Voi mettete sempre cose oltre a quelle che vedete, dallo Scudetto alle prime otto posizioni in Champions League, come se tutto il resto non contasse. E’ un modo per non parlare di calcio, godetevi le partite, parlate di calcio. La prestazione di stasera è tanta roba. Dobbiamo essere felici del nostro percorso”.