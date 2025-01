ESCLUSIVA SI Monza, contatti con il Parma per Djuric. Anche Genoa ed Empoli alla finestra

Attenzione a Milan Djuric al Monza: negli scorsi giorni vi abbiamo anticipato qui su Sportitalia che la situazione dell’attaccante bosniaco sia da monitorare in questo mercato di gennaio. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e le possibilità che il rapporto continui anche oltre tale data dipendono anche dai risultati della squadra, dato che scatterebbe il rinnovo automatico per un ulteriore anno solo qualora il Monza si salvasse.

Qualcuno ha captato questa situazione e si è fatto vivo. Parma su tutti: i gialloblu si sono mossi concretamente per sondare la sua situazione, ma il Monza non lo regala di certo. L’attaccante non è così blindato, ma nemmeno sul mercato: è facile pensare che per una cifra di 1-2 milioni i brianzoli ci possano pensare. Alla finestra secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sono oggi altri due club: Empoli e Genoa, ferme entrambe a dei sondaggi.