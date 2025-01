Il gesto è sconvolgente: Sinner, non ci sono più speranze

Per il numero uno del mondo ormai sono finite tutte le speranze: il gesto rappresenta una rottura definitiva, i tifosi sono sconvolti

La certezza è che con Jannik Sinner non ci si annoia mai. Non succede in campo, dove il numero uno del tennis mondiale dà spettacolo ad ogni incontro. Agli Australian Open sarà impegnato tra un’ora circa nel match del terzo turno contro l’americano Giron. L’obiettivo sarà ovviamente puntare agli ottavi di finale e cercare di fare più strada possibile nel torneo che lo scorso anno lo ha consacrato come campionissimo.

Ma Sinner non fa ‘annoiare’ neanche fuori dal campo. Da mesi ormai le pagine dei giornali sono occupate dal caso doping, con la positività al clostebol emersa lo scorso marzo durante il torneo di Indian Wells che sarà giudicata nuovamente a Losanna, dopo il ricorso della Wada contro l’assoluzione Itia. C’è poi un’altra vicenda che incuriosisce e coinvolge il tennista altoatesino. Il riferimento è ovviamente alla relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. Una storia di cui da mesi si discute: va ancora avanti o è tutto finito?

Nelle ultime settimane si era parlato di una riconciliazione, ma le cose potrebbero essere molto diverse da quel che si crede. E c’è un gesto fatto proprio da Sinner che sembra mettere la parola fine all’intera vicenda.

Sinner, con Anna Kalinskaya è finita: il gesto eloquente

Proprio durante il periodo migliore tennisticamente parlando per Sinner, la sua storia con la Kalinskaya ha affrontato il momento più difficile. Forse proprio tra le ATP Finals e la Coppa Davis si è consumata la rottura con la collega russa. In quel periodo, infatti, mentre l’italiano era impegnato con i tornei conclusivi, lei trascorreva le vacanze tra Mosca e Miami.

Da allora tra i due non c’è stato più alcun incontro pubblico, anche se si è parlato a lungo di una cena romantica nel giorno del compleanno della Kalinskaya. Proprio questo ha dato vigore alle voci sulla possibile riconciliazione tra i due, ma il segnale che arriva da Melbourne mette fine a qualsiasi speranza. Dopo che la russa nei mesi scorsi aveva smesso di seguire Sinner sui social, ora è l’italiano ad aver tolto il follower alla (ex?) fidanzata. Un gesto facilmente interpretabile come una rottura definitiva tra i due.

Come al solito, vista la riservatezza di entrambi, nessuna dichiarazione ufficiale sull’intera vicenda: restano dunque soltanto i segnali e gli ultimi raccontano di una separazione definitiva tra i due tennisti.