Terribile lutto nello sport: è morta una vera leggenda

Il toccante messaggio del suo grande amico: “Era un giocatore e una persona davvero speciale. Sarà sepolto accanto al fratello”

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di quella che era e sempre sarà una vera leggenda. Quarantasei anni fa trascinò la sua squadra al titolo, l’unico della storia e anche per questo nessuno mai potrà dimenticarlo.

L’NBA piange la scomparsa di Gus Williams

Si è spento all’età di 71 anni Gus Williams, meglio noto come ‘The Wizard’, ovvero ‘Il Mago’. Fu uno dei primi esempi di play realizzatore e tra i grandi protagonisti del campionato NBA tra gli anni ’70 e gli ’80. Nel 1979 trascinò i Seattle Supersonics alla conquista del titolo, fin qui l’unico della storia.

Addio a ‘The Wizard’: “Sarai per sempre una leggenda”

“Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa del grande Gus “The Wizard” Williams. Per sempre una leggenda e un campione“, il messaggio toccante della pagina fan dei Supersonics. Sui social ‘Il Mago’ è stato ricordato e celebrato come meglio non si poteva.

Il suo ex compagno di squadra e grande amico da quarant’anni, James Donaldson, che sul finire degli anni ’90 ha giocato anche in Italia (a Montecatini), ha attivato una raccolta fondi su ‘Goufundme’ per conto della famiglia e allo scopo di contribuire al pagamento delle esequie di Williams, gravemente malato da cinque anni dopo un ictus.

James Donaldson apre una raccolta fondi: “La sua famiglia mi ha chiesto di essere il loro portavoce. Gus è stato un giocatore e una persona davvero speciale”

“Ho lavorato a stretto contatto con la famiglia di Gus negli ultimi 2-3 anni – ha scritto Donaldson – Sono rimasto in contatto con Gus per gran parte di questo terribile viaggio e ho fatto una videochiamata FaceTime con lui ogni due mesi circa. La sua famiglia mi ha chiesto di essere il loro portavoce sulla costa occidentale e nel Pacifico nord-occidentale. E mi hanno anche chiesto di creare questo GoFundMe e di esserne l’amministratore. Sono più che felice di farlo.

Si è ammalato gravemente dopo aver subito un ictus, poi è stato colpito da polmonite e meningite. Ha trascorso gli ultimi cinque anni sdraiato sulla schiena combattendo coraggiosamente questa terribile disgrazia. È stato uno dei migliori e più amati giocatori NBA del suo tempo, nessuno potrà mai dimenticare ‘The Wizard’ e il suo modo unico di allacciarsi le scarpe dietro la caviglia anziché davanti.

Era socievole, divertente, sempre ottimista e molto generoso con il suo tempo e con il denaro. Inoltre era sempre amichevole con i fan, che a loro volta lo amavano. Super veloce e rapidissimo in campo, riusciva a fermarsi in un attimo e a superare tutti. Con un salto mortale per giunta. Gus era unico nel suo genere! La famiglia vuole trasportare il suo corpo dal Maryland a Mt. Vernon, New York, la città natale di Gus, in modo che possa avere un funerale dignitoso e che sua madre centenaria e altri membri della famiglia possano visitare la sua tomba.

“Gus sarà sepolto accanto al fratello”

Il fratello, Ray Williams, era anche lui un giocatore NBA ed è morto di cancro alla prostata il 22 marzo 2013. Gus sarà sepolto accanto a lui, a Mt. Vernon. La loro madre e il resto della famiglia non desidererebbero altro che poter visitare i luoghi dei loro cari defunti. Gus è stato appena nominato per la NBA Hall of Fame a dicembre 2024, e si spera che raccolga abbastanza voti per essere introdotto postumo nell’autunno del 2025. Che ragazzo! Che vita! Che giocatore e che persona davvero speciale! Considera di contribuire ai nostri sforzi per far tornare a casa Gus con la classe e lo stile che merita!”, conclude Donaldson.