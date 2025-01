Bagnaia, la foto lo inchioda: non era mai successo

Per l’ex campione del mondo la nuova stagione inizia con una novità assoluta: è la prima volta che succede

Poco più di un mese all’inizio del Mondiale 2025 della MotoGP. Un campionato che partirà con Martin campione del mondo e una schiera di piloti che partono con il chiaro obiettivo di succedergli nell’albo d’oro del motomondiale.

Lo spagnolo è passato in Aprilia e dovrà ambientarsi alla nuova moto, sperando che possa essere competitiva per consentirgli di lottare per il titolo. I favori del pronostico vanno però ancora una volta alla Ducati ed, ovviamente, in modo particolare al team ufficiale. Quello che vedrà Francesco Bagnaia, reduce dal secondo posto nella scorsa stagione, affiancato da Marc Marquez. L’arrivo del pilota spagnolo nel team ufficiale è una delle novità più attese della prossima stagione: l’otto volte campione del mondo riuscirà ad essere competitivo nuovamente per la vittoria del campionato?

La domanda troverà risposta fin dalla prima gara, ma intanto i due nuovi compagni di squadra devono prendere le misure tra di loro ed evitare che la convivenza si trasformi in una ‘battaglia’ a tutto vantaggio delle rivali. Il primo passo c’è già stato nei giorni scorsi con Bagnaia e Marquez che si sono incontrati, prima volta da compagni di squadra.

Ducati, incontro Bagnaia-Marquez: il motivo

Pecco Bagnaia e Marc Marquez uno al fianco dell’altro. Sarà così per tutta la stagione, ma intanto i due hanno scambiato qualche parola in un contesto d’eccezione. Incontro tra i piloti alla Ducati ufficiale per lo shooting di inizio stagione.

La necessità di scattare le foto con moto 2025 e tute è stato il pretesto per un faccia a faccia tra i due piloti. Ovviamente in casa Ducati hanno una elevata fiducia che la convivenza tra i due possa rivelarsi uno stimolo per entrambi e non un ostacolo, ma c’è sicuramente da partire con il piede giusto. L’incontro per lo shooting avvenuto nei giorni scorsi potrebbe essere il modo per rompere il ghiaccio ed iniziare a lavorare insieme per fare il bene del team.

Come nella Ferrari con Hamilton e Leclerc, anche la Ducati ha voluto giocare la carta del doppio attaccante di peso, usando la metafora utilizzata da Horner, ed ora servirà un gioco di squadra per far sì che questa mossa non si riveli un azzardo. Molto presto arriverà il momento della verità con Bagnaia e Marquez in pista per battere i rivali e giocarsi poi il primo posto, evitando pericolose guerre interne.