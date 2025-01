Verona-Lazio 0-3, Baroni torna a vincere al Bentegodi

Vince 0-3 la Lazio al Bentegodi contro il Verona e si riprende così il quarto posto in classifica a +2 sulla Juventus e -4 dall’Atalanta terza. Successo fondamentale per i biancocelesti, griffato da Gigot, Dia e Zaccagni.

Verona-Lazio, le ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

La partita

Partenza forte della Lazio con Gigot che trova il vantaggio dopo 2 minuti. Corner affilatissimo di Zaccagni a cento area. Gigot prende il tempo a Coppola e di testa batte Montipò. Lazio avanti. Lazio che insiste e al 22′ raddoppia con Dia. Punizione battuta malissimo dal Verona che permette alla Lazio di partire in contropiede. Dia si fa 50 metri palla al piede, arriva al limite, mette a sedere Bradaric e con il mancino batte Montipò. In chiusura di prima frazione ci prova prima Tengstedt poi è Serdar a colpire la traversa. Prima l’hellas ci prova due volte con Sarr e Serdar con le conclusioni che vengono murate. Poi Tchatchoua va al cross per Serdar che di testa scheggia la parte alta della traversa.

Lazio che chiude i giochi con il gol dell’ex firmato Zaccagni al 60′. Errore incredibile di Tchatchoua che nel tentativo di passare il pallone a Montipò manda in porta Dia. L’attaccante biancoceleste, a tu per tu con il portiere, preferisce servire Zaccagni che calcia e, complice anche una deviazione di Ghilardi, batte Montipò. 4 minuti e Castellanos sfiora il 4-0. Cross radente di Tavares che pesca Castellano. L’argentino deve solo spingerla dentro ma spedisce incredibilmente fuori. Termina così il match con la Lazio che batte 3-0 il Verona.