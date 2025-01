Hamilton in Ferrari: arriva la verità di Vasseur

Lewis Hamilton alla Ferrari. Una cosa resa possibile ora ma che poteva avvenire molto prima, la verità l’ha spiegata Vasseur

Il colpo più sensazionale del 2025 nel mondo della Formula 1 sarà sicuramente il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Dopo oltre un decennio passato con la Mercedes, il classe ’85 è pronto a nuovi stimoli per provare a far tornare la “Rossa” alla vittoria e arrivare al record di otto titoli mondiali vinti in carriera. Stando alle dichiarazioni arrivate nel corso dell’ultimo anno, il britannico ha esaudito un suo desiderio che aveva da tempo.

Eppure il binomio Hamilton-Ferrari, poteva diventare realtà molto prima. A dare man forte alle dichiarazioni del pilota, sono arrivate quelle di Frederic Vasseur, che hanno svelato tutta la verità intorno al rapporto tra loro e quindi di riflesso anche con la Ferrari. Un corteggiamento iniziato addirittura…venti anni prima dell’approdo effettivo alla scuderia di Maranello.

Hamilton alla Ferrari, un corteggiamento lungo…venti anni! Arriva l’annuncio

Vasseur, infatti, all’interno di una sua intervista rilasciata per il portale Racingnews365, ha reso noto come volesse Hamilton in Ferrari già nel 2004, quando il pilota non aveva ancora venti anni e la sua carriera era appena cominciata!

Nei dettagli, all’epoca, Vasseur era impegnato nel progetto ART Grand Prix, legato ai giovani più promettenti del panorama, lavorando nelle serie minori. E tra quelli attenzionati c’era proprio Hamilton, che ad inizio carriera vinse due titoli consecutivi in Formula Euro Series e GP2. Il team principal del “Cavallino Rampante” aveva discusso di un possibile approdo del britannico a Maranello che poi prese altre strade. Ma la conoscenza tra i due risale a quel periodo lì, così come il sogno del britannico di arrivare un giorno alla Ferrari.

“Non è stato difficile convincerlo a firmare per la Ferrari proprio perché già ci conoscevamo da tempo e nella sua mente c’era l’idea di correre per noi sin da quando ne parlammo la prima volta nel 2004″ è la rivelazione da parte del dirigente. “Da allora lo volevo con noi ma non c’erano mai stati i presupposti. E invece ora tutto si è allineato. Avevamo un sedile libero e lui un contratto dal quale poteva uscire”.

Il resto poi è storia nota: Hamilton ha esercitato la clausola di rescissione dell’accordo firmato con la Mercedes nel 2023. “Non abbiamo voluto creare complicazioni con la scuderia tedesca, è successo tutto in maniera naturale, senza toccare argomenti tecnici e nel rispetto dei loro confronti”, assicura Vasseur per chiudere.