Ferrari sotto accusa: l’annuncio inguaia Hamilton

Per Lewis Hamilton e la Ferrari non arrivano buone notizie: c’è la possibilità che il prossimo non sia un campionato da vertice

Primi giorni in rosso per Lewis Hamilton. Sbarcato in Italia, il pilota inglese sta facendo conoscenza con tutto il mondo Ferrari. La presentazione con i tecnici, il primo contatto con il suo ingegnere di pista e poi il lavoro al simulatore, la rifinitura del sedile, prima del debutto vero e proprio in pista con un Cavallino Rampante.

La data giusta, meteo permettendo, dovrebbe essere mercoledì 22 gennaio a Fiorano con la monoposto del 2023 o del 2022 come da regolamento. Poi viaggio a Barcellona per ulteriori test, questa volta in alternanza con Charles Leclerc. C’è ovviamente attesa per capire quel che sarà in grado di fare Hamilton con la Ferrari, con la voglia da parte di tutti di riportare il titolo che a Maranello manca dal 2008.

Non tutti però sono convinti che possa accadere già quest’anno, anzi le dichiarazioni che arrivano sulla rossa gelano un po’ gli animi e spengono l’entusiasmo che sta accompagnando l’arrivo di Hamilton in Italia.

Hamilton, niente titolo per la Ferrari: sentenza netta

Lo scorso campionato ha visto la Ferrari in grande progressione. Le vetture di Maranello sono state le più performanti nell’ultimo tratto di stagione, ma prima avevano faticato non poco.

Proprio partendo da questo aspetto l’ex pilota di F1 Emerson Fittipaldi ha emesso la sua ‘sentenza’, bocciando clamorosamente il binomio Ferrari-Hamilton e promuovendo la McLaren. A favore della scuderia inglese il fatto di essere stata più costante ed è per questo che il brasiliano indica proprio uno tra Norris e Piattri come vincitori del titolo: “La favorita è la McLaren” la sua considerazione.

Poi parlando di Hamilton e Ferrari, Fittipaldi si lascia andare ad una previsione che non farà piacere a tutti gli appassionati del Cavallino Rampante: “Per Lewis secondo me sarà un anno di transizione. La sua saggezza e la sua esperienza aiuteranno la Ferrari, ma servirà tempo“. Niente tutto e subito dunque, anche se un po’ di speranza la lascia: “Forse sei mesi, ma sarebbe fantastico vedere Hamilton e la Ferrari gareggiare bene: sarebbe fantastico per il motorsport”.

Ovviamente a Maranello sperano che il binomio con Hamilton sia vincente fin dalla prima gara: visto il lungo digiuno della rossa e i 40 anni del pilota inglese, non c’è tempo da perdere per far sì che l’accoppiata entri nella storia della Formula 1 in maniera trionfale.