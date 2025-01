Champions League, Milan-Girona: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora il Milan scenderà in campo a San Siro per il 7° turno della fase a gironi della Champions League contro il Girona. I rossoneri sono alla ricerca della vittoria della certezza per l’accesso almeno ai playoff. Gli spagnoli, a quota 3 punti, devono vincere se vogliono sperare ancora nella qualificazione e giocarsi tutto all’ultima giornata.

Le formazioni ufficiali di Milan e Girona

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. All. Conceição.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz. All. Michel.