Allo stadio 'Olivieri' si gioca Hellas Verona-Inter, 21a giornata di Primavera 1 2024/25

Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter

HELLAS VERONA (4-4-2): Magro; Philippe, Kurti, Nwachukwu, De Battisti; Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Monticelli; Cisse, Vermesan

A disposizione: Zouaghi, Popovic, Pavanati, Garofalo, Bancila, De Rossi, Vapore, Stella, Albertini, Devoti, Barry

Allenatore: Paolo Sammarco

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinacce, 18 Mosconi. A disposizione: 12 Taho, 6 Maye, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Fabrizio Ramondino (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Emanuele Spagnolo(Sez. AIA di Reggio Emilia), Andrea Mastrosimone(Sez. AIA di Rimini)