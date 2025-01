Berrettini, esplode la bomba: stravolta la stagione ATP

“Non ho alcun dubbio”. L’annuncio sul tennista romano uscito al secondo turno degli Australian Open contro Rune, poi eliminato da Sinner

Berrettini ha salutato gli Australian Open 2025 al secondo turno, dove è stato sconfitto da Holger Rune poi a sua volta eliminato agli ottavi da Sinner. “Sono arrabbiato – le sue prime parole dopo l’uscita dal major australiano, il primo grande Slam della stagione – E questa è una cosa buona, perché significa che sto bene. Ho voglia di tornare subito in campo”.

Il tennista romano fatica a digerire il ko contro Rune. Ha perso due set al tiebreak, pur avendo avuto set point a disposizione in entrambi. Il danese non ha certo disputato la sua partita migliore, però in quattro set ( 7-6 2-6 6-3 7-6) è riuscito comunque a qualificarsi al turno successivo.

Berrettini col potenziale per una grande stagione: “Deve ritrovare fiducia in se stesso”

Sulla prestazione e le prospettive future di Berrettini, si è espresso a ‘Mowmag.com’ Piero Guerrini. A proposito della sconfitta con Rune, il giornalista di ‘Tuttosport’ ha detto che “bisogna considerare anche gli avversari. Lui credo debba ancora recuperare pienamente la fiducia – ha aggiunto – perché alcuni colpi che ha fallito, quando ormai lo scambio era quasi concluso a suo favore, non si sbagliano per problemi atletici o carenza di mobilità. Lui non si è mosso male”.

“Berrettini deve ritrovare fiducia in se stesso – ha sottolineato Guerrini – Naturalmente più partite gioca, più la recupererà. Tuttavia non ho dubbi che, se mantiene la salute, sarà uno dei favoriti sulla stagione sull’erba”. Un Berrettini in fiducia, ritrovato sia sul piano mentale che su quello squisitamente atletico, sarebbe senz’altro in grado di fare un’annata importante e stravolgere la propria classifica ATP. Al momento il classe ’96 si trova al 34esimo posto.

Guerrini ha detto la sua anche sul malore accusato da Sinner proprio nella sfida contro Rune valevole per gli ottavi degli Australian Open. Il giornalista del quotidiano torinese esclude che dietro possano esserci stati dei disturbi di natura psicologica: “Penso che sia stato un malessere che ha avuto dal mattino, dovuto a problemi di pressione e al caldo”.

“Non credo a problemi psicologici perché, se così fosse, non li risolverebbe con una semplice pausa tornando a giocare al livello che gli compete. Sotto l’aspetto fisico non è grosso né atletico come gli altri, per cui compie degli sforzi importanti. Può darsi che subisca questo, anche se ha avuto al massimo piccoli acciacchi, al di là dell’anca”.

“Sinner è francamente sano – conclude Guerrini – prova ne è il fatto che abbia raggiunto almeno il quarto di finale negli ultimi quindici tornei, un qualcosa che riesce solo ai tre fenomeni Djokovic, Nadal e Federer“.