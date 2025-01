Inter, ottavi vicinissimi nel segno di capitan Lautaro

La serata di ieri ha portato un’altra vittoria per l’Inter in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha portato a casa tre punti anche dalla fredda trasferta di Praga contro lo Sparta. A punire i cechi è stato capitano Lautaro Martinez con un gran gol da posizione molto defilata con un bel tiro al volo che si è insaccato grazie al sapiente tocco dell’argentino. Un gol da tre punti che regalano una nuova vittoria alla squadra nerazzurra, la quinta in sette partite, a cui va aggiunto il pareggio a reti inviolate contro il Manchester City per un totale di 16 punti. Un quantitativo di punti che potrebbero bastare per entrare direttamente agli ottavi di finale.

Percorso quasi netto

Insieme alla vittoria, è arrivata un’altra gara con la rete inviolata. Si tratta del sesto clean-sheet in sette partite da parte dell’Inter. L’unica squadra che è riuscita nell’intento di segnare una rete alla squadra di Inzaghi è stato il Bayer Leverkusen. Ovvero, anche l’unica compagine in grado di battere l’Inter in Europa. Sei partite su sette senza subire gol, una striscia di risultati assolutamente stupefacente. L’Inter però non è solo difesa, anzi. Ha grandi qualità anche dal punto di vista tecnico e offensivo. Ecco perché, probabilmente, servirà anche più coraggio andando avanti nella manifestazione europea. L’Inter dovrà trovare anche in Champions League la verve offensiva che ha in campionato, se ha l’ambizione di poter tornare in finale e provare a vincere il titolo.

Ecco Lautaro, ora è vera Inter

Dopo le difficoltà della prima parte della stagione il Toro Lautaro Martinez adesso sembra essere rinato. Il calo fisico del capitano nerazzurro era più che altro dovuto alla durissima stagione affrontata, finita solamente ad estate inoltrata a causa della Copa America. Tuttavia, il numero 10 della formazione milanese ha sempre garantito un certo standard di prestazione, pur non riuscendo ad essere micidiale come al solito sotto porta. Ora, oltre la prestazione, ha ritrovato anche la sua proverbiale vena realizzativa. E se l’Inter recupera il miglior Lautaro, beh, il Napoli e tutta Europa sono avvertiti.