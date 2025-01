Schumacher, addio tra le lacrime: tifosi commossi

Michael Schumacher rimane uno degli idoli indiscussi della Formula 1 internazionale, ma soprattutto della tifoseria italiana che lo ha visto trionfare più volte con il Cavallino Rampante.

Dopo l’addio alla Ferrari, la carriera di Schumacher lo ha visto interfacciarsi col mondo della Formula 1 in qualità di consulente, prima di ritornare in pista con la Mercedes nel biennio 2010-2012. Capace di vincere 5 titoli consecutivi con la Ferrari, il pilota tedesco ha eguagliato e infranto record in continuazione finché un anno dopo non è giunta la tragica notizia che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per lunghi mesi.

Era infatti il 2013 quando Schumacher, intento in una discesa fuoripista a Méribel, subì un gravissimo incidente di sci battendo la testa su una roccia, dopo una caduta. Da quel giorno il suo calvario ha tenuto tutti i tifosi (e non solo) con il fiato sospeso e facendo temere per il peggio a causa di un’emorragia cerebrale. Dopo quasi un anno Schumacher venne dimesso dalla clinica di Losanna dove era ricoverato per svolgere un lungo percorso riabilitativo, poi da quel momento le sue condizioni si sono stabilizzate: c’è da dire che la famiglia ha sempre mantenuto grande riserbo in merito. Ad oggi però, siamo costretti ad assistere ad un addio molto doloroso, tanto da commuovere tutti i tifosi.

Ferrari di Schumacher all’asta: c’è la data

Era il 1996 quando Schumacher ricevette la sua Ferrari F355 GTS con tinta Blue Le Mans, un’automobile che al tempo era il modello più nuovo della casa automobilistica di Maranello. L’ex pilota F1 la personalizzò nei minimi dettagli, optando per un tetto verniciato su pelle crema e autografandola personalmente sul retro del sedile del guidatore: proprio questo dettaglio la rende una vettura speciale. Ricevuta dopo il gran premio di Nürburgring nel ’96, l’auto è stata in possesso di Schumi – almeno presumibilmente – fino al 2002, quando c’è stato un cambio di proprietario sul libretto che riportava un certo Pierre Valentin come intestatario.

Dopo di lui ci sono stati altri proprietari e l’ultimo intestatario ha provveduto regolarmente ai tagliandi certificati Ferrari fino al settembre dello scorso anno. Il prossimo 4 febbraio però, la storica vettura di Schumacher finirà all’asta presso la casa RM Sotheby’s, azienda con sede in Ontario che si occuperà della vendita in quel di Parigi, città d’appartenenza dell’attuale proprietario. Non è ancora noto quale sarà il prezzo di partenza, ma si saprà con estrema chiarezza l’ultimo prezzo battuto prima che la F355 GTS lasci definitivamente la casa d’aste.