“Ho pensato di lasciare questa informazione qui per tutti gli “esperti” di infortuni sportivi là fuori”: così Novak Djokovic in modo decisamente ironico ha postato la radiografia che mostra il suo infortunio, messo in dubbio dal pubblico presente alla sua ultima sfida contro Zverev, dalla quale si è ritirato dopo aver perso il primo set per il riacutizzarsi del problema già accusato nei quarti di finale contro Alcaraz.

Domani intanto ci sarà l’ultimo atto, alle 9.30 italiane, dell’Australian Open fra Sinner e Zverev al Melbourne Park: l’Italia intera sarà bloccata a fare il tifo per il proprio campione a caccia del quarto Slam in carriera e in difesa dell’ultimo trofeo australiano.