Dramma Egonu, ad un passo dal baratro: “Non ce la faccio”

La confessione di Paola Egonu sul momento molto difficile affrontato: è stata ad un passo dal baratro

La miglior giocatrice al mondo del 2024, Mvp delle Olimpiadi di Parigi, medaglia d’oro e chissà cos’altro stiamo dimenticando: Paola Egonu è tutto questo.

Una forza della natura, inarrestabile quando si alza in volo per schiacciare a terra le alzate delle sue compagne. Lo ha fatto con un’impressionante continuità durante la cavalcata azzurra alle Olimpiadi della scorsa estate. Una cavalcata che ha portato l’Italia in cima al mondo, sul gradino più alto del podio. Un oro olimpico che sa di rivincita per un gruppo che ha sempre mancato l’appuntamento a cinque cerchi, ma anche per una giocatrice che appena un anno prima era stata messa in discussione dall’ex ct Mazzanti.

Un periodo complicato che stava per far terminare in anticipo l’avventura con la Nazionale dell’opposta. Poi è arrivato Velasco che è stato bravo a ricucire il rapporto e a ridare centralità a quella che è la stella del movimento pallavolistico femminile italiano. Paola Egonu lo ha ripagato guidando l’Italia alla vittoria olimpica, ma anche a Parigi non sono mancati i momenti difficili.

Paola Egonu, rivelazione toccante: “Attacco di panico”

Paola Egonu si è raccontata a Sportweek ed è tornata anche sui momenti più complicati della sua carriera.

Uno è accaduto anche a Parigi, durante le Olimpiadi. Tutto accade prima della sfida contro l’Olanda che ha poi significato qualificazione ai quarti per la Nazionale. La Egonu parte dalla panchina ed ora dopo mesi si scopre il vero motivo: “La mattina della partita con l’Olanda ho avuto un attacco di panico forte – ha svelato l’opposta –. Sai quando l’unico pensiero che ti passa per la testa è ‘oddio, non ce la faccio’“.

Lei però ce l’ha fatta, grazie anche al sostegno di compagne e fidanzato: “È stato bello – racconta ancora – trovare le compagne, lo staff, il mio fidanzato lì a sostenermi. Ho sentito nuovamente quel calore che fa tanto bene“. Un calore che l’ha portata a trascinare l’Italia verso il trionfo olimpico, chiudendo un cerchio che per troppi anni era rimasto aperto.

Il retroscena svelato dalla Egonu racconta anche di una ragazza che ha vissuto momenti drammatici, ma è riuscita a superarli grazie alla sua forza e a quella che gli hanno dato chi gli sta vicino. Ora è tutto passato e per la miglior giocatrice del 2024, così come tutta l’Italia, c’è da resettare il trionfo francese e prepararsi al meglio.