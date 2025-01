Juventus, Veiga: “Pronto a dare tutto, posso fare tre ruoli”

Renato Veiga è da ieri il nuovo acquisto della Juventus: arriva dal Chelsea in prestito secco. Ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero.

Benvenuto Renato, come ti senti a indossare le famose strisce bianconere?

“E’ una sensazione straordinaria. Sono felicissimo di essere in questo grandissimo club, voglio iniziare a lavorare fin da subito. Sono davvero felice e pronto a dare il 100%”.

Sei un giocatore molto versatile e puoi giocare in varie posizioni. Quali sono i tuoi principali punti di forza e in quale posizione preferisci giocare?

“Mi sento a mio agio in molte zone del campo. Il mio ruolo principale è difensore centrale. Sono un centrale mancino, ma posso giocare anche a centrocampo e ho giocato anche come terzino sinistro. Posso giocare dove il mister deciderà di schierarmi, e questo è l’aspetto più importante. Pensando ai punti di forza, sono un giocatore che dà sempre tutto, mi piace aiutare la squadra. Parlo molto con i compagni, sono forte fisicamente e direi che ho una buona visione di gioco”.

Ci sono altri calciatori portoghesi nella rosa della Juventus. Hai già avuto modo di parlare con loro? E se sì, cosa vi siete detti?

“Sì, abbiamo sempre parlato della Juventus e delle nostre esperienze. Ho parlato con Francisco Conceiçao, mi chiama tutti i giorni da quando ha saputo che sarei arrivato. Quando abbiamo parlato in Nazionale mi ha parlato benissimo della Juve. E’ molto felice qui, anche io non vedo l’ora di iniziare”.

Hai giocato in molti campionati europei, in Portogallo, Germania, Svizzera e Inghilterra. Quanto sei entusiasta ora di metterti alla prova in Serie A?

“Sono molto entusiasta, è una nuova sfida e non vedo l’ora di viverla. Voglio dare il massimo e, soprattutto, cercare di centrare gli obiettivi che ha la Juventus”.

Ok, per finire qual è il tuo messaggio per i tifosi bianconeri?

“Ciao tifosi bianconeri, sono qui e sono pronto a dare il 100%. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Andiamo!”