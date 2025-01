Champions League, Inter-Monaco: le formazioni ufficiali

Serata fondamentale per il cammino dell’Inter in Europa. La formazione nerazzurra si gioca contro il Monaco l’accesso diretto agli ottavi di finale della Champions League. I nerazzurri sono quarti in classifica, al momento, e sono certi di essere nelle prime 24. Alla squadra di Simone Inzaghi per rimanere nelle prime otto posizioni basterà un pareggio. Ma vincere sarà importantissimo per conquistare una posizione migliore in vista del tabellone finale.

Le formazioni ufficiali di Inter e Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. All. Hutter