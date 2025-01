Europa League, le probabili formazioni di Lazio e Roma

Questa sera, il calcio europeo vivrà un’altra serata piena di partite importanti e decisive per i destini europei di altre 36 formazioni. Quelle, ovviamente, che partecipano all’Europa League. Tra le 36 formazioni, ci sono anche Roma e Lazio, in due situazioni completamente diverse. I biancocelesti, ancora imbattuti in questa edizione della seconda manifestazione europea per club, sono in testa, sono già certi di essere agli ottavi e cercano a Braga contro lo Sporting la conferma del primo posto per cui basterà un punto.

La Roma, invece, sfiderà una diretta inseguitrice della Lazio l’Eintracht Francoforte. I giallorossi devono assolutamente vincere per evitare brutte sorprese. La squadra di Ranieri, infatti, rischia concretamente di finire fuori dalle prime 24.

Appuntamento per entrambe, oggi, alle 21.

Sporting Braga-Lazio, le probabili formazioni

SPORTING BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carvalhal.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.