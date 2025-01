Djokovic come Sinner: altra mazzata per il serbo

Sinner e Djokovic si passano la palla in quanto a polemiche e questioni spinose da affrontare. Se non è l’altoatesino a occupare le pagine dei giornali, ci pensa Novak Djokovic, chiamato a digerire un’altra mazzata

Si sono appena conclusi dli Australian Open – conquistati ovviamente da Jannik Sinner – slam dal quale Djokovic è uscito malconcio dopo il primo set dell’incontro con Zverev. Nole è finito al centro di grandi polemiche per il suo forfait, dividendo di fatto i vari “haters” in due filoni principali: c’è stato pure chi con malizia ha pensato che l’infortunio non fosse neanche vero.

Insomma, all’età di 37 anni Djokovic non è certo in erba, ma può ancora dire la sua visto che la stagione 2025 è appena cominciata. D’altra parte nessuno può dire come sarebbe andata a finire in quel di Melbourne, se Nole non fosse incappato nell’infortunio alla coscia. Il tennista serbo, a seguito della risonanza magnetica, si è anche preoccupato di rispondere ai suoi detrattori pubblicando le immagini degli esami che hanno evidenziato lo strappo muscolare. Ora però il buon Djokovic ha ricevuto l’ennesima mazzata, un po’ come tutti i suoi sostenitori: il serbo dovrà saltare il primo turno di Coppa Davis.

Coppa Davis, forfait di Djokovic

Si sa, recuperare da uno strappo muscolare è cosa lunga e lo sa bene chi segue anche il calcio. In realtà la notizia non arriva così inaspettata, in quanto un bel po’ di settimane di riposo erano da mettere in conto per Novak Djokovic. In ogni caso il tennista serbo non ci sarà nel match della sua Serbia contro la Danimarca, rendendo molto difficile il passaggio del turno per gli ospiti (si gioca a Copenaghen). Se c’era tanta attesa per vedere Djokovic sfidare Rune, purtroppo ci sarà da aspettare un’altra occasione.

La Federazione serba ha comunicato l’assenza di Djokovic con una nota ufficiale sui propri canali: Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria. I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono fortissimi e credo nella mia squadra. Troicki dovrà fare affidamento su Kecmanovic, Medjedovic, Djere e i fratelli Sabanov, con l’obiettivo di strappare un pass per il turno di settembre, periodo nel quale sicuramente tornerebbe a disposizione anche Nole. Proprio il serbo ha sempre dichiarato quanto la Coppa Davis sia un trofeo importante per lui, speriamo quindi di vederlo in campo e nel pieno delle forze. D’altra parte anche Sinner lo scorso anno saltò le prime uscite di Coppa Davis, ma sappiamo tutti come andò a finire…