Atalanta, Gasperini: “Vittoria di peso enorme! Kolasinac da valutare”

Gian Piero Gasperini analizza in conferenza stampa la vittoria dell’Atalanta contro il Bologna: “Senza dubbio, vincere uno scontro diretto a sei giornate dalla fine ha un peso enorme, e i numeri lo confermano. Dobbiamo portarci a casa almeno tre vittorie: se riuscissimo a ottenere un grande risultato a Milano, il cammino sarebbe in discesa, altrimenti dovremo capitalizzare al massimo le gare casalinghe. Ogni successo sposta gli equilibri: ne abbiamo centrati 18, un bottino notevole considerando la competitività e il livello degli avversari“.

Le condizioni di Kolasinac?

“Dobbiamo monitorare nei prossimi giorni, di sicuro è coinvolto il ginocchio. Valuteremo con calma“.

Dopo tanto tempo avete ritrovato la via del gol.

“Segnare subito ha messo la partita sui binari giusti. Il gol di Pasalic ci ha permesso di gestire diversamente la gara: sbloccarla così presto ha dato un segnale forte“.

Ha apprezzato di più il gol di Retegui o l’assist?

“Il gol è stato davvero bello, ma l’assist ha mostrato una determinazione fuori dal comune“.

Gasperini, quanto è soddisfatto di mantenere il distacco da certe squadre?

“Abbiamo superato Juventus e Bologna, ma resta il rammarico per le sconfitte con Fiorentina e Lazio. In tutte queste partite, inclusa quella contro l’Inter, abbiamo dato qualcosa in più rispetto all’avversario. In match così tirati, spesso è il singolo episodio a indirizzare tutto. Il risultato cambia la prospettiva, ma l’impegno e la maglia sudata non sono mai mancati“.