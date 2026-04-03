L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero, ricordando le difficoltà avute e assicurando di aver voglia di dire la sua in questo finale di stagione.

L’attaccante messicano Santiago Gimenez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan, parlando della sua determinazione a rilanciarsi dopo un periodo difficile, segnato da prestazioni deludenti e problemi fisici. Con la voglia di riscattarsi in questo finale di stagione, dopo il rientro contro il Torino: “Mi sento una persona nuova, una persona rinnovata e avverto la responsabilità di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me” – le sue parole.

Milan, Gimenez: “Ero partito benissimo, poi…”

Parlando ai canali ufficiali del Milan l’attaccante messicano Santiago Gimenez ha ricordato: “Ho iniziato benissimo al Milan segnando diversi gol, ma dopo per via di alcune circostanze il rendimento si è abbassato”.

Poi ha spiegato: “Giocare poi con una caviglia dolorante non ha aiutato. La scorsa stagione è stata negativa, inutile nasconderlo. Poi in estate è arrivato Allegri, sono arrivati nuovi giocatori, credo che stiamo disputando una stagione abbastanza positiva”.

Sulla necessità di effettuare l’operazione ha poi aggiunto: “Però poi è arrivata l’operazione alla caviglia, anche per questo mi sento in obbligo di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Non sono lo stesso Santi di quando sono arrivato, ho molta più fame e mi sento meglio. Ringrazio di cuore tutto lo staff tecnico e medico che è sono stati sempre vicini in un momento molto difficile per me. Intendo ripagare tutto l’amore che mi hanno dato nel campo, che è quello che conta più di tutti. Quando ho deciso di operarmi tutta la mia famiglia è venuta dal Messico, mi sono stati accanto e questo mi ha aiutato tantissimo. A volte scherzo con lo staff tecnico e gli dico: “Quando giocavo io ne vincevamo quattro di fila”, sono ovviamente scherzi”.

Milan, Gimenez punta il Napoli: le sue parole

Sulla sfida al Napoli, Santiago Gimenez ha spiegato: “Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono come finali per noi, soprattutto quella di Napoli perchè è una grande squadra, ha una bella tifoseria. Li poi ha giocato il più grande di tutti ossia Maradona, e questo crea nei giocatori che giocano li passione. Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci”.