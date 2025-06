Formula 1, George Russell conquista una pole incredibile in Canada: Mercedes davanti a tutti

Il Gran Premio del Canada si apre con un colpo di scena clamoroso: George Russell conquista una pole position straordinaria con il tempo di 1:10.899, riportando la Mercedes davanti a tutti in qualifica. Una prestazione sorprendente, arrivata sfruttando la gomma media, come già accaduto nel 2024, e mettendo dietro nientemeno che Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si deve accontentare della seconda posizione, mentre Oscar Piastri chiude terzo, incapace di migliorare il crono del primo tentativo.

Mercedes in grande spolvero, Antonelli sorprende

Alle spalle dei primi tre, si piazza uno straordinario Andrea Kimi Antonelli, che chiude quarto con un distacco di quattro decimi dal compagno di squadra Russell. Il giovane talento italiano conferma i progressi già mostrati nelle gare precedenti, mettendosi in mostra con una qualifica solida e matura. Quinto un Lewis Hamilton, staccato di sei decimi. La Mercedes, comunque, può sorridere: due vetture nei primi quattro rappresentano un segnale chiaro di competitività ritrovata.

Ferrari e McLaren deludono, caos e distrazioni

L’altra Ferrari incappa in una sessione difficile: Charles Leclerc, dopo un primo settore da record, viene rallentato da Hadjar e termina ottavo. Meglio di lui fa Norris, ma solo settimo, pagando un errore nell’ultimo giro lanciato. In Q2 era andata meglio, con Leclerc terzo e vicino a Russell, mentre Norris era secondo a soli 29 millesimi. Colpo di scena anche in Q1, con Albon che perde la paratia del cofano, causando una bandiera rossa. Fuori in anticipo Sainz e Stroll, mentre brillano Colapinto e Hadjar, entrambi qualificati per la Q3.