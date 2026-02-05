Calciomercato finito, ecco i cinque migliori svincolati

Finito il mercato invernale 2026, molte squadre hanno rinforzato le rose, ma il vero tesoro può arrivare dagli svincolati. Tra occasioni sottovalutate e carriere illustri, emergono profili pronti a rilanciarsi: qualità, esperienza e motivazioni per cambiare il destino della stagione.

Il calciomercato invernale 2026 è appena finito e tante squadre hanno rinforzato i loro organici pescando gli esuberi altrui. Una situazione ormai comune ogni anno. Ma non è il solo modo per rimediare ad avvii di stagioni difficili o emergenze infortuni prolungate.

Infatti, dopo il mercato di gennaio, ogni anno decine di giocatori restano svincolati per via delle situazioni di difficoltà che si creano all’interno dei loro club di appartenenza. E, mai come in questi anni, i club si ritrovano a dover chiudere i rapporti con giocatori magari non più nel fiore degli anni ma ancora grandissime qualità. Dopo questa finestra di mercato invernale del 2026 sono tanti i giocatori rimasti senza squadre che per qualità e carriera meriterebbero una chance. Noi ne abbiamo scelto cinque.

Raheem Sterling

L’inglese Raheem Sterling è reduce da un’esperienza sotto contratto al Chelsea tutt’altro che positiva. Negli ultimi sei mesi, pur avendo il contratto più oneroso dei Blues era fuori rosa. Negli ultimi giorni del mercato di gennaio ha trovato un accordo per liberarsi. Al di là di questi mesi fermo con il Chelsea, arriva da una stagione da comprimario nell’Arsenal e può essere un’occasione per chi cerca un giocatore offensivo, rapido e con dribbling. È un classe 94 e compirà 32 anni solo a dicembre. Insomma c’è da scommetterci.

Paco Alcacer

Paco Alcacer, ex bomber del Valencia è reduce da un’esperienza al Sharjah negli Emirati Arabi Uniti. Campionato di basso livello, ma lui resta un giocatore con grande fiuto del gol. A quasi 33 anni cerca una nuova possibilità in Europa dopo aver fallito con Dortmund e Villareal orami 4 anni fa.

Jesse Lingard

Un altro esule della Premier League che è diventato però un giramondo. Jesse Lingard, classe 1992, è un giocatore dalle indubbie qualità. Ma negli ultimi due anni ha preferito destinazioni esotiche per ritrovare continuità e soprattutto la passione, quella genuina per il calcio. Dopo quasi un anno da svincolato, nel 2025 ha trovato posto all’FC Seoul, dove è diventato una star del calcio sudcoreano.

James Rodriguez

A proposito di giramondo. James Rodriguez, il “Diez” colombiano è il globetrotter per eccellenza. Sono ben sei le squadre girate negli ultimi 5 anni. Dopo aver lasciato il Real Dal Medio Oriente fino all’America Centrale, dal Brasile alla Spagna, passando per la Grecia e Inghilterra. La lista degli ultimi club è davvero incredibile: Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, San Paolo, Rayo Vallecano e per ultima il Leon. Ora cerca un’altra avventura per arrivare tirato a lucido al Mondiale 2026 con la sua Colombia.

Kurt Zouma

Chi cerca una seconda occasione è certamente Kurt Zouma. Il difensore francese, con un passato di importanti problemi extra campo, si è svincolato all’inizio del calciomercato di gennaio dal Cluj dopo l’addio al West Ham. Difensore di grande fisicità cerca la possibilità dei 32 anni di rilanciarsi per un finale di carriera al livello delle sue qualità.