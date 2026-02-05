Coppa Italia, Atalanta-Juve: probabili formazioni. I numeri della sfida

Atalanta e Juventus si giocano a Bergamo un quarto di finale di Coppa Italia carico di tensione e significati. In palio la semifinale, in una notte che può indirizzare ambizioni, rivincite e futuro stagionale di due big del calcio italiano.

Questa sera Atalanta e Juventus si affrontano alla New Balance Arena di Bergamo in un quarto di finale di Coppa Italia che vale molto più di un semplice passaggio del turno. In palio c’è un posto in semifinale, dove la vincente sfiderà chi uscirà vittorioso dal confronto tra Bologna e Lazio.

Si tratta di una sfida ad alta tensione, tra due squadre ambiziose e con obiettivi chiari, pronte a giocarsi tutto in novanta minuti – o oltre – per continuare la corsa verso il trofeo. Il peso della partita è amplificato dal recente passato: nerazzurri e bianconeri si conoscono bene, si rispettano, ma soprattutto sanno quanto possa essere decisiva una notte come questa per il prosieguo della stagione.

La storia della sfida tra Atalanta e Juve

Il confronto tra Atalanta e Juventus in Coppa Italia è ricco di precedenti significativi. Le due squadre si sono affrontate in finale in due occasioni negli ultimi anni, con la Juventus sempre vincente: nel 2021 al Mapei Stadium, con il 2-1 firmato Kulusevski e Chiesa dopo il gol di Malinovskyi, e nel 2023/24 allo stadio Olimpico, dove il sigillo di Vlahovic consegnò il trofeo alla Vecchia Signora.

Ma la storia racconta anche di rivincite nerazzurre: nei quarti del 2019, l’Atalanta di Gasperini travolse la Juve con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Zapata e alla rete di Castagne. A Bergamo, negli ultimi 25 anni, i bianconeri hanno perso tre volte in Coppa Italia: nel 2002, nel 2004 e proprio nel 2019. Segnali di un campo tradizionalmente ostico per la Juventus, dove l’Atalanta ha spesso trovato energie e motivazioni extra.

Il percorso di Atalanta e Juventus in Coppa Italia

Entrambe hanno fatto il loro ingresso in Coppa Italia dagli ottavi di finale. L’Atalanta ha superato il Genoa con un netto 4-0, trascinata dai gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor. La Juventus, invece, ha eliminato l’Udinese imponendosi per 2-0, grazie all’autorete di Palma e alla rete di Locatelli.

Le novità della Juve

Tra le curiosità della serata spiccano le presenze in panchina di Jeremie Boga e Emil Holm, nuovi arrivati in casa Juventus ed ex della sfida, pronti a vivere una partita speciale contro il loro passato. A disposizione di Spalletti ci sarà anche Kenan Yildiz, non al meglio della condizione fisica ma convocato per dare un’opzione in più in caso di necessità. La profondità della rosa bianconera potrebbe rivelarsi un fattore chiave in una gara così equilibrata, soprattutto nella ripresa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Raffaele Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Luciano Spalletti.